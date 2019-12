Huawei AppGallery rośnie w siłę, a wybór aplikacji jest coraz większy

Bezpieczny sklep z aplikacjami.





Użytkownicy Androida przyzwyczaili się do tego, aby sięgać po nowe aplikacje bezpośrednio ze sklepu Play. Tymczasem poszczególni producenci rozwijają własne bazy z apkami, które niejednokrotnie oferują ciekawsze treści niż te, które znajdziemy w domyślnym sklepie. Doskonałym tego przykładem jest- baza aplikacji dynamicznie rośnie, a chiński producent oferuje dodatkowo promocje i bonusy.Dynamiczna sytuacja na rynku mobilnym sprawiała, że marka Huawei postanowiła zainwestować we własną platformę dystrybucji aplikacji. Oznacza to, że na każdym smartfonie firmy znajdziemy AppGallery skąd możemy pobierać nie tylko same apki, ale i aktualizacje.Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo - producent zapewnia czterowarstwową detekcję zagrożeń dbającą o skuteczne wykrywanie szkodliwych zachowań w apkach, skanowanie ich w poszukiwaniu ewentualnych luk w zabezpieczeniach, czy też przyglądanie się temu, czy nie naruszają one prywatności.Huawei dąży do tego, aby uniezależnić się od firmy firm trzecich i w ostatnim czasie intensyfikuje swe wysiłki, by uczynić AppGallery narzędziem samodzielnym i wyjątkowo przyjaznym w obsłudze.W sklepie regularnie pojawiają się nowe aplikacje, które doskonale znają polscy użytkownicy. W ostatnim czasie natknąłem się na pozycje, których używam regularnie, oto niektóre z nich:- tej aplikacji nie trzeba przedstawiać nikomu. Aktywnie korzystam z rocznego abonamentu Allegro Smart! gwarantującego mi darmową dostawę towarów przy zakupach powyżej 40 zł.- kolejna perełka, która od lat zajmuje miejsce na pulpicie mojego smartfona. Usługa informująca o kontrolach, fotoradarach czy zdarzeniach drogowych wciąż jest bezkonkurencyjna, nawet w sytuacji gdy Mapy Google zyskują podobne funkcje. Mocną stroną Yanosika jest po prostu ogromna baza użytkowników, którzy w czasie rzeczywistym informują o sytuacji na polskich drogach.- kolejna aplikacja, z listy “must have”. Docenicie ją szczególnie podczas zakupów. Apka pozwala na sprawdzenie aktualnej ceny wybranego produktu w wielu sklepach internetowych. Dodatkowo dostarcza opinie o produktach, a także wygodny skaner kodów kreskowych bez którego trudno obejść się podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.- pozostańmy jeszcze przez moment w sferze zakupów. Aplikacja dostarcza w przystępny sposób gazetki promocyjne w jednym miejscu zatem zapomnijcie o zbieraniu makulatury. Warto też docenić, że apka pozwala zapisywać listę ulubionych sklepów czy produktów.- darmowa i nie wymagającą rejestracji aplikacja do przeglądania newsów. Dzięki niej mogę śledzić ulubione tematy z gazet, czasopism i blogów, bezpośrednio w jednym, spersonalizowanym kanale informacyjnym.Oficjalna platforma Huawei do dystrybucji aplikacji dla systemu operacyjnego Android zawiera wyselekcjonowane i zróżnicowane treści. Mam wrażenie, że panuje tutaj duży porządek. Producent podkreśla, że zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego pomagają szybciej i precyzyjniej wyszukiwać odpowiednie aplikacje.Strzałem w dziesiątkę jest sekcja. To tutaj znajdziecie codziennie aktualizowane zestawienia ułatwiające znalezienie najlepszych aplikacji do pobrania. Wśród dostępnych kategorii są m.in.: aplikacje najczęściej pobierane, najlepiej oceniane przez użytkowników, bestsellery, najchętniej kupowane oraz najpopularniejsze w ostatnim czasie.Na uwagę zasługuje też sekcja. To właśnie tam propozycje pogrupowane są tematycznie. Długo musiałbym wymieniać wszystkie kategorie, bowiem jest ich cała masa. Wszystko to podane w przejrzysty i przemyślany graficznie sposób. Jako doświadczony użytkownik Androida muszę stwierdzić, że takiego porządku brakuje mi w innych sklepach, dlatego też coraz chętniej zaglądam do AppGallery.Ważną i unikalną cechą platformy od Huawei, która z pewnością spodoba się osobom lubiącym polować na okazje, jest sekcja o nazwie. Mawia się, że w życiu nie dostanie się niczego za darmo. Otóż musicie wiedzieć, że to porzekadło nie ma zastosowania do użytkowników sklepu z aplikacjami Huawei.Właśnie w Centrum Prezentów prezentowane są okazje dostarczane przez partnerów marki. Obecnie widzę tam m.in. bezpłatny miesiąc korzystania ze świetnej nawigacji NaviExperta, 10 monet Allegro za darmo (o wartości 10 złotych), voucher na Starter Plus od WP Pilot i wiele, wiele innych interesujących promocji.Mam nadzieję, że w nadchodzących miesiącach w AppGallery będą pojawiały się kolejne ciekawe aplikacje, nie tylko te popularne, ale i perełki, których próżno szukać w innych miejscach. Jest na to duża szansa, Huawei intensywnie pracuje nad rozwojem własnego ekosystemu, a kroki, które podjęto do tej pory, napawają optymizmem.Źródło: Huawei