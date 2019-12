Mapy Google niczym Gwiezdne Wojny. Usługa z animacją odpalania hipernapędu

Lepiej zapiąć pasy.





Być może część z nas dożyje czasów podróży na Marsa czy odkrycia „drugiej Ziemi” , ale na razie musimy zadowolić się tym, co oferuje technologia – możliwością podróżowania po galaktyce przy użyciu myszki i klawiatury.W 2017 roku Google wprowadziło do Map Google opcję eksploracji kosmosu. Dzięki temu możemy w prosty sposób przeżyć niezapomnianą podróż po Układzie Słonecznym. Użytkownicy niedawno odkryli, że gigant postanowił nieco zwiększyć immersję płynącą z przeglądania gwiazd i planet poprzez wprowadzenie specjalnego efektu.Mogę się założyć, że większość z Was patrzących na miniaturę tego artykułu pomyślała właśnie o kultowej sadze. Co należy zrobić by samemu przenieść się w nadprzestrzeń? To bardzo proste.Należy wejść w przeglądarkową wersję Map Google,Potem wystarczy jedynie oddalić nieco widok, by ukazała nam siępo lewej stronie. Wtedy wybieramy interesujące nas ciało niebieskie i przenosimy się na nie za pomocą jednego kliknięcia.Niewielka zmiana, a potrafi naprawdę ucieszyć.Źródło: Android Police