Motywy na smartfony Huawei biją rekordy popularności - wcale mnie to nie dziwi

Personalizowanie wyglądu interfejsu smartfonu to jedna z niewielu metod na to, aby użytkowany na co dzień sprzęt nie opatrzył się nam od strony wizualnej. Zmiana tapety, ekranu blokady, podmiana ikon, czy też modyfikacja czcionki są rzeczami, które większość osób wykonuje cyklicznie.Jasne, można zmienić sobie etui - o ile z niego korzystacie - ale na ogół zapłacić należy za nie wcale nie tak małe pieniądze. Tymczasem, motywy naprawdę wysokiej jakości udostępniane są często za darmo - także te tworzone przez artystów największego kalibru.Firma Huawei informowała jakiś czas temu, że za pośrednictwem aplikacji Motywy wchodzącej w skład Huawei Mobile Services , czyli ekosystemu narzędzi preinstalowanych na smartfonach tego producenta, tylko w pierwszym półroczu 2019 mieszkańcy Europy pobrali niemal. Sami tylko Polacy odpowiedzialni są za 3,5 miliona pobrań, co stawia nas na 7. miejscu na Starym Kontynencie.W aplikacjigoszczą nie tylko dzieła amatorów, ale również te tworzone przez profesjonalnych grafików i twórców sztuki.Według danych przytaczanych przez Huawei, najlepsi artyści zarabiają na publikacji swoich motywów nawet 10 tysięcy euro. Czy to znaczy, że większość motywów na tej platformie jest płatna? Wręcz przeciwnie.W aplikacji Motywy każdego dnia pojawia się niemal niezliczona ilość darmowych nowości. W miejscu tym spotkacie zarówno grafiki nawiązujące do największych dzieł sztuki, znanych filmów i seriali, motywy rodem z kosmosu, jak i bardziej przyziemne wydawałoby się cuda natury i architektury.