Darktable 3.0.0 już jest - to darmowa alternatywa dla Adobe Lightroom

Źródło: DPreview

Miła niespodzianka na koniec roku. Osoby szukającepowinny skierować swoje spojrzenia w stronę aplikacji Darktable. Zaawansowany program do korekcji zdjęć doczekał się właśnie bardzo dużej aktualizacji, która wprowadza całą masę zmian i nowości. Darktable 3.0.0 to program warty uwagi.umożliwia wygodny import, przetwarzanie, zarządzanie i eksportowanie fotografii w formatach typu RAW, a także innych popularnych formatach graficznych. W nowej wersji aplikacji spojrzenia przykuwa zupełnie nowy interfejs programu bazujący na GTK+ CSS. W końcu pojawiły się długo wyczekiwane skórki, a także możliwość szybkiej edycji (ukrywania) poszczególnych elementów interfejsu, by jeszcze lepiej dopasować program do swoich potrzeb., ale wiele z nich dotyczy właśnie tego jakże ważnego aspektu Darktable. Pojawiły się próbniki koloru umożliwiające zaznaczanie obszaru, a nie pikseli, zadebiutowała oś czasu z historią edycji, nowy tryb selekcji zdjęć, zupełnie nowy Korektor Tonów łączący funkcje kilku filtrów, a także moduł krzywych filmowych RGB. Nowością jest też przeprojektowany stół podświetlany.Darktable 3.0.0 jest programem dla każdego, a nie tylko użytkowników zaawansowanych. Najnowsza wersja lubianej aplikacji zawiera użyteczne menu podstawowych korekt. Tam za pomocą kilku tylko suwaków można w sposób znaczący i satysfakcjonujący poprawić wygląd obrabianej fotografii.Czy warto wypróbować tę aplikację? Oczywiście, zwłaszcza, że jest darmowa. Pobierz Darktable 3.0.0 dla systemów Windows lub Darktable 3.0.0 na Linuxa z naszej bazy plików i przekonaj się sam, czy przypadnie Ci on do gustu.