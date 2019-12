ID Huawei zamknie twój smartfon jak dobry zamek twoje mieszkanie

Gdy twój nowy smartfon proponuje ci konto ID Huawei, skorzystaj.





ID Huawei – jak założyć konto?

ID Huawei – co mi daje?

Personalizacja? Jestem na tak

ID Huawei w przyszłości

ID Huawei – jak zapewnia bezpieczeństwo?

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei

Smartfonyod pierwszego uruchomienia proponują założenie konta ID Huawei i pewnie zastanawiasz się, po co ci ono. To zrozumiałe – czemu miałbyś podać swoje dane kolejnej firmie? Na smartfonach marek Huawei i Honor korzystanie z tego konta otwiera drogę do sporego wachlarza przydatnych usług, a także zapewnia bezpieczeństwo twoich danych.Jak się pewnie domyślasz, to identyfikator podobny do tego, jaki stosują również inni producenci. Kontootwiera nam drogę do sklepu z aplikacjami, obsługi płatności, chmury i podobnych dodatków.Monity przypominające o możliwości założenia ID Huawei zobaczysz w ustawieniach smartfonu. Opcje związane z ID Huawei znajdują się na pierwszej pozycji w panelu ustawień. Założenie konta jest bardzo proste – będziesz musiał podać adres e-mail lub numer telefonu jako identyfikator, swoje nazwisko i datę urodzenia. Ponadto w celach bezpieczeństwa Huawei sprawdzi twój adres IP i identyfikator urządzenia, które zostanie przypisane do twojego ID Huawei.Na tym etapie smartfon poprosi także o podanie zapasowego numeru telefonu. Dzięki temu, jeśli twój smartfon zaginie lub zostanie uszkodzony, będziesz mógł uzyskać dostęp do konta, a z drugiej strony zyskujesz dodatkowy element autoryzacji. Numer telefonu i adres e-mail trzeba zatwierdzić osobno.ID Huawei przede wszystkim otwiera ci drzwi do sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery – w końcu smartfon bez aplikacji to tylko telefon. Platforma Huawei rośnie w siłę, a polski klient na pewno znajdzie tam większość potrzebnych aplikacji. Gdyby przyszło mi korzystać ze smartfonu jedynie z dostępem do AppGallery, znalazłabym tam wszystkie potrzebne mi narzędzia, a z dnia na dzień jest ich tam coraz więcej.W AppGallery są aplikacje polskich banków, zakupowe, porównywarki cen, rozkłady jazdy dla polskich miast, polskie aplikacje płatnicze, sportowe multimedialne i szeroki wybór gier. Gry łączą się z platformą Huawei GameCenter, gdzie możesz udostępniać swoje wyniki albo wymieniać punkty Huawei na walutę w grach.Kopia zapasowa danych ze smartfonu to dla mnie podstawa, a z ID Huawei każdy dostanie. W ustawieniach konta możesz wybrać, czy będziesz wysyłać do chmury kontakty, zdjęcia, notatki czy inne dane. Kontakty mogą zostać scalone w twojej książce adresowej, jeśli korzystasz jednocześnie z różnych źródeł. Po zalogowaniu na wyczyszczony lub całkiem nowy smartfon masz możliwość szybkiego przywrócenia danych z chmury Huawei.Co więcej, na stronie cloud.huawei.com możesz skorzystać z przeglądarkowych aplikacji do zarządzania kontaktami, przeglądania zdjęć i plików i robienia notatek. Dane będą synchronizowane z twoim smartfonem.Jak już wspomniałam, za darmo otrzymasz 5GB. Z okazji świąt producent przygotował ofertę specjalną: 50-procentową zniżkę na wszystkie usługi w Chmurze Huawei. Oznacza to, że za 2048 GB (2 terabajty) zapłacisz 19,99 miesięcznie lub 240 zł za cały rok. Promocją objęto również subskrypcję 50 GB, która kosztuje teraz jedynie 1,99 zł za miesiąc.Ogromną zaletą smartfonów z nakładką EMUI jest możliwość. Huawei umożliwia łatwą zmianę wyglądu ikonek, dynamiczną zmianę tapet i korzystanie ze skórek w podstawowych aplikacjach systemowych. Kluczem do tego także jest ID Huawei – po zalogowaniu uzyskasz dostęp do galerii motywów dla swojego smartfonu.Przeglądając motywy, zapewne zauważyłeś, że niektóre z nich są płatne. W ID Huawei możesz podać swój numer karty płatniczej i korzystać z płatności w międzynarodowym systemie Worldpay. Jeśli do tego masz telefon w Play’u, możesz używać płatności mobilnych i dopisywać sobie wydatki do rachunku. Płatności zbliżeniowe smarfonem z modułem NFC również będą możliwe. Polski oddział Huawei już zapowiedział wprowadzenie usługi Huawei Pay do Polski.Wiedziałeś, że Huawei ma własną? Korzystanie z niej także jest możliwe dzięki ID Huawei, a twoja biblioteka będzie synchronizowana między urządzeniami. W chwili pisania artykułu na swoim smartfonie mogłam już posłuchać darmowych playlist. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie analogiczna usługa filmowa Huawei Wideo oraz Huawei Reader z materiałami do czytania. Huawei szykuje dla nas bardzo ciekawą ofertę i spójny ekosystem.Na smartfonie będziesz zalogowany cały czas, ale dostęp do swojego konta możesz uzyskać także z poziomu przeglądarki . ID Huawei obsługuje oczywiście uwierzytelnianie dwuskładnikowe i by się zalogować, musisz podać kod otrzymany SMS-em lub e-mailem – zależnie którą metodę wybierzesz. Jeśli masz pod ręką swój smartfon, możesz też zeskanować kod QR z ekranu komputera i w ogóle nie korzystać z hasła.By nie stracić dostępu do ID Huawei, możesz podać też numer awaryjny kogoś z rodziny lub zaufanego przyjaciela, awaryjny adres e-mail i powiązać swoje konto Huawei z kontem Google, Facebookiem lub Twitterem.ID Huawei możesz utworzyć także dla dzieci do 13 roku życia i kontrolować aktywność na nich. Producent pozwala też na logowanie się z użyciem ID Huawei do zewnętrznych aplikacji i na stronach, jeśli tylko autorzy się na to zdecydują.