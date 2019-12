Dostałeś nowy smartfon z Androidem? Oto aplikacje, które warto zainstalować

Androidowy niezbędnik.





Google Keep

mObywatel

Pepper

Microsoft Word

VLC

Spotify

Czółko

Jakdojade

Waze

Meteo ICM

No cześć. Niektórzy z Was siedzą jeszcze przy wigilijnym stole i słuchają śmiesznych żartów wujka, inni wszamali już karpia, zapili go wigilijnym kompotem o smaku kiełbasy i szybko uciekli do swojego pokoju, by rozpakować prezenty. Jeśli byliście w tym roku grzeczni, to istnieje szansa na to, że Gwiazdor, Aniołek, Dziadek Mróz, bądź święty Mikołaj- niepotrzebne skreślić) przyniósł Wam nowy, wymarzony smartfon z Androidem. Jeśli tego nie zrobił, nie rozpaczajcie.No więc jeśli otrzymaliście rzeczony nowy smartfon z Androidem, to ja Wam podpowiem jakie warto zainstalować na nim aplikacje. Piękny prezent na Święta od Maksyma, dla Was. Ho, ho ho.W zestawieniu znajdzie się kilka pozycji, które dla niektórych mogą wydawać się "oczywistymi oczywistościami". Nie obrażajcie się jednak, bowiem nasz serwis czytają także osoby, które są początkującymi użytkownikami smartfonów i zastanawiają się po prostu co warto zainstalować. No więc prezentuję Wam moich faworytów.PSdomyślnie instalowanych w smartfonach. Gmaila, Mapy Google i podobne ma każdy użytkownik Androida, więc nie zostaną ujęte w tym zestawieniu.lub wymagających subskrypcji. Dlatego w zestawieniu nie znajdziecie choćby Netflixa.Być może podobnie jak ja jesteście osobami, które doskonale pamiętają to, co wyszeptała Wam do ucha Wasza trzecia wielka miłość w 1965 roku na zielonej szkole w Kołobrzegu, ale nie bardzo wiecie co jedliście dziś na śniadanie. Jeśli identyfikujecie się z takimi problemami i zapominacie często co macie zrobić danego dnia, obowiązkowo zainstalujcie program Google Keep. Aplikacja od Google pozwala robić listy zakupowe oraz notatki (także ze zdjęciami) i porządkować je w estetyczny i przejrzysty sposób na ekranie smartfonu. Co więcej, notatki te można synchronizować z aplikacją desktopową. Gdybym nie miał Google Keepa to prawdopodobnie zostałbym już dawno zwolniony z pracy.Uuu, zrobiło się poważnie, prawda? mObywatel to wspaniała aplikacja stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. W jej ramach możecie uruchomić sobie kilka ciekawych usług o różnych zastosowaniach. mTożsamość pozwoli wyświetlić na ekranie Wasz dowód osobisty i wylegitymować się nim w razie potrzeby, mPojazd pozwoli w razie kolizji drogowej okazać polisę ubezpieczeniową oraz kartę pojazdu z ważnym przeglądem technicznym, mLegitymacja ułatwi uczniom jazdę na ulgowych biletach - bez konieczności okazywania fizycznej legitymacji, eRecepta umożliwi uzyskać dostęp do recept w formie cyfrowej, a Polak za granicą przyda się w trakcie podróży do innego kraju. Więcej o aplikacji mObywatel przeczytacie w tym miejscu Polacy uwielbiają oszczędności. Kto ich nie lubi? Jeśli lubicie polować na okazje, to powinniście na swoim smartfonie zainstalować apkę mobilną popularnego serwisu Pepper. Jego użytkownicy na bieżąco wyszukują najlepszych okazji ze sklepów stacjonarnych i internetowych i dzielą się nimi z innymi członkami tej społeczności. Czasem zaoszczędzicie złotówkę na kostce masła, innym razem kupicie hulajnogę Xiaomi M365 Pro za pół ceny. Pepper każdego dnia wyświetla co najmniej kilkadziesiąt ciekawych promocji, których jakość ocenia społeczność. Możecie być pewni, że nie ma tam reklam - są tylko najlepsze wyprzedaże.Bez względu na to czy jesteście uczniami, studentami, czy od czasu do czasu otwieracie różnego rodzaju pliki tekstowe - oto apka, która powinna zagościć na Waszym urządzeniu. Aplikacja Microsoft Word umożliwi łatwe przeglądanie oraz edycję dokumentów, co nie raz uratuje Wam cztery litery. Dodatkowo, dysponuje ona wbudowanym czytnikiem PDF, który w łatwy sposób umożliwi odtwarzanie ebooków w podróży.Każdy od czasu do czasu uruchamia na swoim telefonie jakiś film. Nie ma lepszego odtwarzacza, niż VLC. Wysoka jakość obrazu, obsługa większości popularnych formatów napisów i prostota obsługi to jego główne zalety. Nie wiem jaki macie domyślny odtwarzacz wideo w smartfonie, ale warto z niego zrezygnować na rzecz VLC właśnie. Rzekłem.Nie skłamię pisząc, że większość osób lubi od czasu do czasu posłuchać muzyki. W 2019 roku dostęp do legalnej muzyki jest tak tani, że obciachem i nietaktem jest pobieranie jej z nielegalnych źródeł. Ze Spotify można korzystać za darmo, a jeśli chcecie pozbyć się reklam wcinających się od czasu do czasu pomiędzy utwory lub mieć możliwość pobierania ulubionych kawałków i playlist do słuchania online, to Spotify Premium kosztuje zaledwie 19,99 złotych miesięcznie.Jeśli lubicie od czasu do czasu spotkać się ze znajomymi, to nie ma lepszej gry imprezowej na smartfony niż... czółko. Smartfon w trakcie zabawy przechodzi z rąk do rąk i zamieniany jest w interaktywną tablicę, na której wyświetlane są hasła - oczywiście podzielone na różne kategorie. Osoba trzymająca smartfon przy głowie musi odgadnąć hasło wyświetlane na jego ekranie. Zadaniem reszty uczestników jest odpowiednie pokazanie, wyjaśnienie lub... zanucenie hasła. Uwierzcie mi, w czółko mogą doskonale bawić się również osoby w podeszłym wieku (lvl 31 here). Aha, warto zapłacić za wersję premium, serio. Bez reklam i z odblokowanymi wszystkimi kategoriami zabawa jest dużo przyjemniejsza.Aplikacja nieoceniona, jeśli poruszacie się komunikacją miejską. Wystarczy podać apce skąd dokąd chcecie pojechać, a ta z miejsca podpowie Wam najlepsze połączenie, uwzględniając po drodze także przesiadki. Za jej pośrednictwem kupić można nawet bilet, płacąc za niego na przykład za pomocą karty płatniczej.Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie korzystać z Map Google, to doskonałą alternatywą jest od dłuższego czasu Waze. Nawigacja Waze jest nieoceniona jeśli chodzi o wyświetlanie limitów prędkości, a także ostrzeżenia o patrolach policji lub fotoradarach. W zasadzie Waze niejednokrotnie radzi sobie z wyznaczaniem trasy znacznie lepiej od Map Google. Waze znane jest również z tego, że o wiele szybciej pojawiają się w niej informacje o ewentualnych utrudnieniach lub objazdach.Aplikacje pogodowe są jednymi z najchętniej pobieranych apek w sklepach z aplikacjami. Uwierzcie mi, że najlepszą z nich jest Meteo ICM. Nie oferuje może nowoczesnego interfejsu rodem z 2019 roku i animacji, które rozładują baterię Waszego smartfonu w ciągu godziny, ale jest szalenie dokładna. Meteo ICM wyświetla informacje nie tylko o temperaturze, ale także o ciśnieniu, opadach, zachmurzeniu i kilku innych czynnikach, od których możecie zechcieć uzależnić to, jak spędzicie w danym dniu swój czas.Pewnie mógłbym wymienić jeszcze wiele aplikacji, ale nie chciałbym przesadnie mędrkować. Wierzę, że nieocenieni jak zawsze okażą się czytelnicy Instalek, którzy z pamięci chętnie wymienią w komentarzach kilka aplikacji, które sami instalują z miejsca na nowym smartfonie. Prawda? ;)