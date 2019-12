Masz smartfon Huawei? Zobacz jak optymalnie wykorzystać drzemiące w nim możliwości

Zrób to.

Osoby kupujące nowy smartfon przeważnie niespecjalnie zainteresowane są aplikacjami zainstalowanymi domyślnie na urządzeniu. To w dużej mierze zasługa tego, jakie programy producenci preinstalowali na smartfonach w minionych latach. Czasy się jednak zmieniają, a miejsce bezużytecznych wersji demo gier, narzędzi i innego rodzaju crapware odinstalowywanego przez użytkownika z miejsca po pierwszym uruchomieniu telefonu zajmują aplikacje realnie użyteczne. Za przykład niechaj posłuży mój smartfon, Huawei P30 Pro.Bazą dla ekosystemu Huawei jest pakiet usług mobilnych(takie jak Mobilna Chmura, Motywy, Przeglądarka i sklep z aplikacjami Huawei AppGallery). Ekosystem opiera się na warstwie technologicznej – HMS core, w skład której wchodzi szereg rozwiązań jak m.in. jak ID Huawei Authentication, Huawei Push, Huawei IAP, Huawei Adds.O tym, że regularnie odwiedzam Huawei AppGallery w moim smartfonie w poszukiwaniu nowych aplikacji już wiecie. Jeśli nie, koniecznie kliknijcie na link i dowiedzcie się wszystkiego na temat tego jak dobrze działa sklep z wyselekcjonowanymi i bezpiecznymi aplikacjami i jak atrakcyjne promocje można w nim znaleźć. Czym są pozostałe usługi i jak wygląda ich użytkowanie?Identyfikator Huawei można nazwać swego rodzaju przepustką do... ułatwiania sobie życia. Po zarejestrowaniu się wza pomocą adresu e-mail i hasła oraz zalogowaniu, użytkownik telefonu Huawei zyskuje możliwość swobodnego dostępu do omawianej gamy aplikacji, która czyni korzystanie ze smartfonu przyjemniejszym. To oczywiście nie wszystko.ID Huawei to doskonałe zabezpieczenie smartfonu przed dostępem niepowołanej osoby lub kradzieżą. Po aktywacji funkcji "Ochrona konta" niezbędna będzie weryfikacja (na przykład SMSowa) w przypadku logowania z innego urządzenia lub witryny internetowej. Ponadto, użytkownik będzie miał wgląd do wszystkich aktywności na jego kontach. W razie utraty urządzenia konto można na przykład zdalnie zablokować.Dzięki ID Huawei możecie odczytywać dane ze wszystkich swoich urządzeń także w przeglądarce internetowej na stronie cloud.huawei.com. Po zalogowaniu w tym miejscu lub na dowolnym innym smartfonie możecie łatwo przesyłać swoje kontakty, wiadomości, czy nawet hasła do sieci Wi-Fi do chmury Huawei. Z tego miejsca z łatwością pobierzecie je na przykład na nowy telefon.Ach, no i uspokajam: wszystkie dane przechowywane są wyłącznie na europejskich serwerach, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Huawei Mobile Services ma certyfikat CSA Star (ISO/IEC 27001) potwierdzający, że pliki są bezpieczne.Nie korzystacie jeszcze z żadnej chmury na smartfonie? Błąd! W razie utraty lub uszkodzenia smartfonu możecie mieć poważne problemy z odzyskaniem swoich danych. Musicie wiedzieć, że Huawei oferujew swojej chmurze Mobile Cloud.Po aktywowaniu odpowiedniej opcji w ustawieniach ID Huawei smartfon cyklicznie będzie wykonywał backup wskazanych przez użytkownika plików. Mogą nimi być zdjęcia i filmy, kontakty, notatki, zapiski z kalendarza, czy też ustawienia Wi-Fi, nagrania z dyktafonu, czy nawet listy zablokowanych.

Ustawienia Chmury Huawei

Cennik Chmury Huawei

Motywy pozwalają kilkoma kliknięciami zmienić smartfon nie do poznania

Motywy Huawei

Motywy Huawei

Ekran blokady

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei

Jeśli zechcecie zwiększyć ilość przestrzeni na dane, możecie to zrobić w naprawdę korzystnej cenie.50-procentową zniżkę na wszystkie usługi w Chmurze Huawei. Oznacza to, że za 2048 GB (2 terabajty) zapłacisz 19,99 miesięcznie lub 240 zł za cały rok. Promocją objęto również subskrypcję 50 GB, która kosztuje teraz jedynie 1,99 zł za miesiąc. Pakiet 200 GB na rok to wydatek rzędu 100 złotych. To naprawdę niewielka cena za bezpieczeństwo danych.Jeśli podobnie jak ja cyklicznie lubicie odmieniać wygląd swojego smartfonu, zakochacie się w aplikacji. Możliwość personalizacji wyglądu urządzenia za pomocą tego praktycznego narzędzia daleko wykracza poza to, co oferuje wielu innych producentów. Apka motywy pozwala Wam zmieniać tapety, ekrany blokady, style tekstu czy nawet pakiety ikon. Jednym słowem: wszystko.W sklepie z motywami nie brakuje zarówno dobrej jakości propozycji bezpłatnych, jak i kosztujących grosze motywów płatnych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a poszukiwania ułatwi nie tylko wyszukiwarka, ale także listy najlepszych i najwyżej ocenianych dodatków, czy też przejrzysty podział na kategorie tematyczne. Od instalacji wybranego motywu dzieli zaledwie kilka tapnięć.Niejako powiązana z motywami i personalizacją wyglądu urządzenia jest też funkcja. Po aktywowaniu tej funkcji oraz włączeniu funkcji Wi-Fi, za każdym razem gdy włączycie ekran wyświetlana będzie inna tapeta ekranu blokady.Użytkownik może samodzielnie zdefiniować tematykę interesujących go obrazów, wybierając spośród propozycji ze świata sportu, mody, podróży i wielu innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własny album zmienianych cyklicznie tapet.Huawei preinstaluje na swoich urządzenia naprawdę dobrej jakości oprogramowanie, które - jak sami widzicie - okaże się zapewne realnie użyteczne dla wielu użytkowników. Nie wierzę, aby ktoś miał negatywnie podchodzić do możliwości wykonania darmowej kopii zapasowej swoich danych, dostępem do bazy bezpiecznych, zweryfikowanych aplikacji, czy też opcją daleko idącej personalizacji wyglądu swojego smartfonu.Huawei dokłada wszelkich starań, by podnieść komfort użytkowania swoich urządzeń i robi to naprawdę dobrze.