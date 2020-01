Najlepsze menedżery haseł na Windowsa, Linuxa i Androida (2020)

Z tych menedżerów warto skorzystać.





1. Keeper Password Menager

2. 1Password

3. LastPass

4. Dashlane

5. Bitwarden

6. KeePass

7. Sticky Password

8. NordPass

Chociaż w obliczu powszechnych ataków hakerskich i wycieków wrażliwych danych coraz częściej zwraca się uwagę na bezpieczeństwo w sieci, wiele osób tę sprawę bagatelizuje. Stosowanie prostych, wysoce powtarzalnych i oczywistych haseł wciąż jest wśród użytkowników Internetu codziennością, co doskonale pokazała lista najgorszych haseł 2019 roku . Poza tym, mnóstwo ludzi ma nawyk używania tych samych haseł w przypadku wielu kont. Gdyby tak nie było, „praca” hakerów byłaby dużo trudniejsza.Tak, spamiętanie różnych haseł do kilkudziesięciu usług może być wysoce problematyczne. To właśnie kwestia wygody stoi za tym, że internauci sięgają po nieskomplikowane hasła, którymi zabezpieczają wiele kont.Tak się składa, że umożliwiają to tak zwane menedżery haseł.Menedżer haseł to samodzielny program lub część większego programu (choćby przeglądarki internetowej), który pozwala użytkownikowi na zarządzanie ważnymi danymi uwierzytelniającymi – kontami, hasłami, kodami PIN, i nie tylko. Jest on bezpiecznym magazynem, który przechowuje te dane w zaszyfrowanej formie. Taki program może nie dość że automatycznie wypełniać formularze (na przykład na stronach internetowych), to generować losowe, niemożliwe do zgadnięcia hasła.Na rynku dostępnych jest naprawdę mnóstwo menedżerów haseł, przeznaczonych na różne platformy. Rzecz jasna, jedne są lepsze, inne gorsze, a bez odpowiedniego naprowadzenia wyodrębnienie tych pierwszych może być trudne. W tym artykule przybliżę Wam kilka, które można zainstalować między innymi na systemach Windows lub Linux, a po które warto sięgnąć w 2020 roku.Keeper Password Menager to jeden z najwszechstronniejszych menedżerów haseł na rynku. Nie dość, że posiada on desktopową aplikację zarówno dla Windows 10, MacOS oraz Linuxa, to można zainstalować go w formie rozszerzenia aż w 6 różnych przeglądarkach – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge oraz w Operze. Poza tym, zapewnia on rozwiązania, dzięki którym skutecznie chroni nie tylko indywidualnego użytkownika, ale również całą rodzinę, firmę czy korporację.Keeper Password Menager oferuje wszystkie funkcje, którymi powinien dysponować menedżer haseł – weryfikację dwustopniową, automatyczne wypełnianie formularzy, 256-bitowe szyfrowanie AES i PBKDF2 czy synchronizację haseł między różnymi urządzeniami. Ba, menedżer ostrzega nawet, jeśli jakiekolwiek z zapisanych haseł pojawiło się w wycieku danych lub zwyczajnie jest zbyt słabe.Cena menedżera różni się w zależności od wybranego planu subskrypcji (2,49 dolara miesięcznie dla osoby indywidualnej, 4,99 dolara miesięcznie dla maks. 5 osób w planie rodzinnym). Niemniej, płatną wersję menedżera można wypróbować za darmo w ramach 30-dniowego triala, a na dodatek posiada on wersję darmową, choć nieco ograniczoną. Ta druga oferuje nieograniczone miejsce na hasła tylko na jednym urządzeniu, a poza tym automatycznie uzupełnia formularze jedynie na urządzeniach mobilnych.1Password to kolejny menedżer haseł, który oferuje plany subskrypcji zarówno dla osób indywidualnych (2,99 dolara miesięcznie), całych rodzin (4,99 dolara miesięcznie), jak i firm. Chociaż nie posiada on wersji bezpłatnej, można wypróbować go za darmo przez 30 dni. Z subskrypcji zdecydowanie warto skorzystać, ponieważ w jej ramach 1Password można używać na nieograniczonej liczbie urządzeń, między którymi hasła są synchronizowane.1Password pozwala oczywiście na korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego oraz automatycznego wypełniania formularzy. Ciekawą funkcją 1Password jest Travel Mode (ang. tryb podróży), który usuwa wrażliwe informacje z urządzenia na czas podróży i przywraca je po powrocie do domu.1Password można używać zarówno w formie aplikacji (na urządzeniach z systemami Windows, Linux, Chrome OS, MacOS, Android czy iOs), jak i przeglądarkowego rozszerzenia. Rozszerzenie dostępne jest w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Brave oraz Opera.Jeżeli szukacie menedżera haseł, którego możecie do woli używać za darmo, LastPass zdecydowanie jest najlepszą opcją. Z jego bezpłatnej wersji można korzystać na wielu urządzeniach. Poza tym, ta oferuje generator haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, automatyczne wypełnianie formularzy, a nawet sprawdza bezpieczeństwo zapisanych haseł i ich siłę. Warto dodać, że darmowy LastPass przechowuje nie tylko hasła, ale również inne wrażliwe dane, w tym z kart kredytowych.Za 3 dolary miesięcznie w przypadku użytkowników indywidualnych oraz 4 dolary miesięcznie w przypadku rodzin liczących do 6 osób (dostępne są również plany subskrypcji dla firm) LastPass gwarantuje wszystko to, co jest dostępne w wersji darmowej, a także co nieco dodatkowych funkcji. Przykłady to możliwość dzielenia się poufnymi informacjami z wieloma użytkownikami LastPass czy skorzystania z zaawansowanych form weryfikacji wieloskładnikowej.LastPass można zainstalować zarówno w formie przeglądarkowego rozszerzenia (w Google Chrome, Mozilli Firefox, Microsoft Edge, Operze oraz Safari), jak i w formie desktopowej aplikacji (na systemach Windows, MacOS i Linux). Dostępna jest także aplikacja mobilna dla urządzeń z Androidem i iOS.Tak jak LastPass, menedżer haseł o nazwie Dashlane posiada swoją bezpłatną wersję oraz taką, z której można skorzystać już za opłatą (wynoszącą 3,33 dolara miesięcznie). Darmowy Dashlane pozwala jednak na przechowywanie do 50 haseł, i to na tylko jednym urządzeniu, podczas gdy edycja płatna umożliwia synchronizowanie nieograniczonej liczby haseł między wieloma urządzeniami. Na szczęście, obydwie wersje oferują weryfikację dwustopniową (choć płatna w lepszym standardzie), autouzupełnianie formularzy, generowanie haseł, a także ważną i rzadką funkcję pozwalającą na natychmiastową zmianę nawet setek haseł jednocześnie.To, co szczególnie wyróżnia Dashlane Premium na tle wersji darmowej to fakt, że ten monitoruje dark web, szukając informacji o wyciekach danych. Jeżeli wśród danych, które wyciekły, znajdą się te należące do użytkownika, otrzyma on odpowiednie, spersonalizowane powiadomienie.Mimo że desktopowa aplikacja Dashlane jest przeznaczona tylko na komputery z Windowsem lub MacOS, dostęp do menedżera na urządzeniach z Linuxem także można uzyskać. Wystarczy sięgnąć po przeglądarkowe rozszerzenie dla Google Chrome. Dashlane posiada również aplikacje mobilne dla urządzeń z Androidem i iOS.Bitwarden to pierwszy spośród wymienionych menedżerów haseł menedżer otwartoźródłowy. Co to oznacza? Ano to, że każdy może przejrzeć jego kod źródłowy i w przypadku zauważenia jakichkolwiek jego wad zgłosić konieczność ich usunięcia. Co więcej, Bitwarden jest kontrolowany przez renomowane zewnętrzne firmy audytorskie oraz niezależnych badaczy ds. bezpieczeństwa.Ważny jest fakt, że z menedżera BitWarden można korzystać za darmo, na wielu urządzeniach jednocześnie (z włączoną ich synchronizacją) i przechowywać w nim nieskończoną liczbę haseł, danych kart kredytowych i innych poufnych informacji. Bezpłatna wersja obejmuje również weryfikację dwustopniową, a na dodatek pozwala na hostowanie magazynu haseł na własnym serwerze.Aby skorzystać z BitWardena w wersji Premium, należy uiścić opłatę w wysokości aż 10 dolarów. Jest to jednak opłata za subskrypcję na cały rok. Bitwarden Premium oferuje między innymi 1GB zaszyfrowanego miejsca na pliki czy weryfikację dwustopniową o wyższym standardzie.Bitwarden posiada desktopową aplikację, którą można pobrać na systemy Windows, MacOS oraz Linux, aplikację przeznaczoną na urządzenia z Androidem i iOS, a także rozszerzenia dla przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari, Vivaldi, Brave oraz Tor.KeePass tak jak Bitwarden jest menedżerem otwartoźródłowym. Chociaż nie wygląda on na tle innych wymienionych tu aplikacji najpiękniej, oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, jest kompletnie darmowy, a na dodatek pozwala na pobieranie pluginów rozszerzających zasób jego funkcji.KeePass jest też menedżerem, który nie wymaga instalacji, co oznacza, że można uruchomić go nawet z pendrive’a podłączonego do komputera. Rzecz jasna, nie zabrakło w nim funkcji generowania haseł oraz automatycznego wypełniania formularzy. Dla wielu wadą może być to, że KeePass nie pozwala na synchronizację między kilkoma urządzeniami, ale z pewnością nie przeszkadza to tym, którzy chcą korzystać z niego, na przykład, na jednym komputerze.Chociaż oficjalna wersja menedżera KeePass jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Windows, posiada on wiele wersji nieoficjalnych przeznaczonych na inne platformy.Sticky Password również należy do menedżerów, którego już bezpłatna wersja dla przeciętnego użytkownika oferuje raczej wystarczająco dużo. Mimo że ta nie umożliwia synchronizacji danych między urządzeniami, to pozwala na korzystanie z menedżera na wielu urządzeniach i nie ogranicza liczby haseł, jaką można przechowywać z jej pomocą. Na dodatek, oferuje najważniejsze dla menedżerów haseł funkcje – wymienione już wielokrotnie autowypełnianie formularzy, generowanie haseł, autentykację dwustopniową czy weryfikację biometryczną.Z edycji Premium menedżera Sticky Password warto skorzystać nie tylko ze względu na dodatkowe funkcje, takie jak wspomniana synchronizacja czy możliwość bezpiecznego dzielenia się hasłami z innymi, ale również przez fakt, że firma odpowiadająca za aplikację przeznacza część dochodów z subskrypcji na cele charytatywne, a dokładniej mówiąc – na wysiłki mające na celu ocalenie manatów przed wyginięciem.Sticky Password można pobrać w formie aplikacji na urządzenia z systemami Android, iOS, Windows oraz MacOS.NordPass to najmłodszy menedżer haseł z tego zestawienia. Zadebiutował on bowiem pod koniec ubiegłego roku, ale jego nazwa nie bez powodu brzmi znajomo. Jest on bowiem dziełem firmy odpowiadającej za jedną z popularnych, dostępnych na rynku usług VPN - NordVPN.Na tle innych menedżerów NordPass oferuje jedne z najlepszych rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa. Przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że dane użytkownika są w nim szyfrowane z pomocą standardu XChaCha20, który w większości przypadków sprawdza się lepiej nawet niż AES-256.Jeśli chodzi o funkcje, NordPass posiada wszystko to, co powinien posiadać porządny menedżer haseł – uwierzytelnianie dwustopniowe, autouzupełnianie formularzy, weryfikację z pomocą biometrii, możliwość synchronizowania danych pomiędzy wieloma urządzeniami czy udostępniania wybranych treści swojej rodzinie, znajomym lub współpracownikom.Z NordPass można skorzystać za darmo, jednakże jako że bezpłatna wersja menedżera nie pozwala na synchronizowanie haseł między urządzeniami warto sięgnąć po tę płatną. Ceny różnią się w zależności od wybranego planu subskrypcji. W planie 2-letnim koszt 1 miesiąca korzystania z NordPass wynosi 2,49 dolarów, czyli ok. 10 złotych.Z menadżera haseł NordPass można korzystać w formie aplikacji na systemy Android oraz iOS, a także jako rozszerzenia dla przeglądarek Chrome, Firefox, Opera, Brave i Edge.