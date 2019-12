Migaj z nami: PJM – nauka języka migowego na smartfonie (recenzja)

Darmowe lekcje polskiego języka migowego.





Migaj z nami: PJM – aplikacja do nauki języka migowego

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Nie samymi grami rynek mobilny stoi – nie brakuje również aplikacji edukacyjnych. Często pozwalają one zupełnie za darmo nauczyć się czegoś nowego. Zwłaszcza że smartfony nosimy przy sobie cały czas i nie musimy pamiętać o spakowaniu podręcznika czy zeszytu z notatkami. Okazuje się, że smartfon może nas nauczyć na przykład języka migowego.Migaj z nami: PJM to darmowa aplikacja do nauki polskiego języka migowego. Została stworzona na zlecenie serwisu migaj.eu (stamtąd pochodzą materiały w niej zawarte) i oferuje rozbudowaną bazę filmów ze słowami i zwrotami języka migowego.Lekcje podzielone zostały tematycznie. W aplikacji znajdziemy materiały wprowadzające do języka migowego (alfabet, liczebniki), zwroty przydatne w codziennych sytuacjach, jak i nieco bardziej zaawansowane tematy (medycyna, polityka itp.). Filmiki możemy odtworzyć bezpośrednio w aplikacji lub skorzystać z odnośnika do serwisu YouTube. Drugie rozwiązanie jest często o wiele wygodniejsze – w aplikacji brakuje możliwości pauzowania nagrań.Jeżeli chcemy sprawdzić swoją wiedzę, możemy wykonać jeden z dostępnych quizów. Są to krótkie testy, podczas których musimy wybrać zdanie lub zwrot odpowiadające temu, co w języku migowym zostało zaprezentowane na filmiku.Migaj z nami: PJM to aplikacja, która budzi mieszane uczucia. Z jednej strony to godny pochwały projekt, który upowszechnia wiedzę na temat polskiego języka migowego i pozwala poznać jego podstawy. Z drugiej jednak prezentowane filmiki trudno traktować jak kurs językowy (brak dokładnych wyjaśnień na temat pokazywanych znaków, brak ćwiczeń utrwalających itp.), a i sama aplikacja nie należy do najbardziej intuicyjnych.