Adobe Lightroom w końcu bez Creative Cloud! Jest małe "ale"

Naprawdę malutkie.





Graficy i miłośnicy obróbki fotograficznej, otwierajcie szampany. Wielu z Was będzie miało do tego dobry powód, bowiem Adobe udostępniło właśnie Lightrooma w Microsoft Store. Samo to nie stanowiłoby zapewne bardzo istotnej informacji, gdyby nie to, że popularny program do działania nie potrzebuje Creative Cloud.W zasadzie niczym. Decydując się na jego zakup zaoferowane Wam zostaną dokładnie te same funkcjonalności. Co więcej, osoby które pobiorą Lightrooma z Microsoft Store mogą skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.Oczywiście jeśli macie obecnie subskrypcję Lightrooma, to możecie ją wykorzystać także dla wersji programu z Microsoft Store.We wszystkim tym jest mały haczyk, ale naprawdę malutki. No, w zasadzie dwa. Lightroom z Microsoft Store do poprawnego działania potrzebuje systemu Windows 10 z aktualizacją 1903 (majową) lub nowszą. Biorąc pod uwagę to, że mamy już grudzień, a Microsoft jakiś czas temu udostępnił powszechnie łatkę 1909 , ten wymóg nie powinien stanowić problemu dla wielu osób.Drugim z wymogów jest minimum 4 GB pamięci RAM w komputerze, natomiast zakładam, że osoby korzystające z programów do obróbki graficznej już dawno mają w swoich komputerach 8 lub więcej gigabajtów RAMu.Zadowoleni?