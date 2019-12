Firefox Reality już w Microsoft Store. Czym jest nowa przeglądarka?

Macie gogle VR? Przetestujcie.





Zdziwić się mogli ci, którzy do porannej kawy przeglądali dziś zasoby sklepu Microsoft Store (istnieją tacy ludzie?). Zagościła w nim bowiem nowa, intrygująca pozycja od Mozilla Foundation, o której słyszeliśmy już w zeszłym roku. Mowa o przeglądarce internetowej, której debiutu na komputery osobiste do tej pory nie ogłaszano. Zapewne domyślacie się już, że nie jest to zwykła przeglądarka będąca alternatywą dla zwykłego Firefoxa.Firefox Realisty to rozwiązanie przeznaczone dla osób pragnącychprzy wykorzystaniu eksperymentalnej funkcji Windows Mixed Reality. Jeśli macie gogle HTC Vive, Oculus Go lub Quest, to. Co ciekawe, Mozilla potwierdza, że Firefox Reality nie jest zapowiadaną wcześniej przeglądarką internetową, która tworzona jest z myślą o goglach Microsoft HoloLens 2, a jedynie wersją eksperymentalną mającą pomóc dopracować rzeczoną aplikację w jej finalnej postaci. Potwierdzono to w komunikacie:"Mozilla tworzy eksperymentalną przeglądarkę AR dla HoloLens 2 w oparciu o kod Firefox Reality. Mamy wspólny cel z Microsoftem - dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnych metodach wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w trakcie przeglądania zasobów sieci i dopracowywać konstrukcję przeglądarki do jej zastosowań. Celem wydania Firefox Reality jest przetestowanie naszej początkowej implementacji WebXR i poznanie realnych potrzeb deweloperów dla ich przyszłych webowych projektów 3D. Przeanalizujemy wszystkie uwagi i zaimplementujemy je w pełnej wersji Firefox Reality dla urządzeń AR."Firefox Reality pobierzecie w tym miejscu