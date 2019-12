Spotify będzie polecać Ci ulubione utwory Twoich znajomych

Zwiększona integracja między użytkownikami.





Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 18, 2019

Wszystko wskazuje na to, że osoby posiadające sporą liczbę znajomych na Spotify będą miały powody do radości. Na platformie już niedługo pojawi się bowiemBadaczkaodnalazła wspomnianą zakładkę w przeglądarkowej wersji Spotify. Funkcja nie jest jeszcze aktywna dla użytkowników, więc z łatwością wywnioskować można, że platforma prowadzi obecnie zamknięte testy nowości.Spotify opisuje Tastebuds następująco:. Użytkownicy otrzymają możliwość wyboru konkretnej osoby i słuchania tego, co znalazło się na przestrzeni ostatnich miesięcy na liście jej odtwarzania. Obecny będzie także zlepek ulubionych utworów wszystkich naszych znajomych.Trzeba przyznać, że tego typu nowość jest stosunkowo interesująca jeśli chodzi o Spotify. Platforma posiada znikomą liczbę funkcji społecznościowych i możliwych interakcji pomiędzy użytkownikami. Kto wie –Serwis streamingowy ma bowiem dosyć spory potencjał, by stać się aplikacją łączącą ludzi.Źródło: Twitter