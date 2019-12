Nadal korzystasz z Windowsa XP? Prezydent Rosji też

No, najwyższa pora na przesiadkę na nowszy system.





Chociaż wsparcie techniczne dla 18-letniego już Windowsa XP zakończyło się wraz z aktualizacją Service Pack 3, 8 kwietnia 2014 roku, nadal nie brakuje użytkowników, którzy korzystają właśnie z tej wersji oprogramowania Microsoftu. Okazuje się, że do tych użytkowników należy także prezydent Rosji, Władimir Putin.To, iż, zauważył rosyjski portal Open Media. Rzeczywiście, jeśli przyjrzymy się zdjęciom z oficjalnej strony Kremla dostrzeżemy na monitorze komputera, który stoi na biurku Putina, pulpit charakterystyczny dla systemu Windows XP (wraz z tapetą w formie zdjęcia Kremla). Co ważne, wcale nie mamy na myśli żadnych przestarzałych zdjęć, sprzed kilku lat, a opublikowanych pod koniec listopada tego roku.Cóż, nie wynika to z nienawiści do Windowsa Vista i późniejszych edycji oprogramowania Microsoft. Mimo że sam Microsoft radzi każdemu użytkownikowi Windowsa XP, by jak najszybciej przerzucił się na nowszy system, najlepiej Windowsa 10, prezydent Rosji nie może tego tak po prostu zrobić. Najprawdopodobniej związane jest to z kwestiami bezpieczeństwa.Podejrzewa się, że nowsze wersje systemu Windows nie przeszły w Rosji weryfikacji Federalnej Służby do spraw Technicznej Kontroli Eksportu (FSTEK). Windows 10 może być zainstalowany jedynie na tych maszynach, które nie zawierają informacji objętych tajemnicą państwową. Niemniej, ciekawe jest, że Putin korzysta właśnie z Windowsa XP zamiast jakiejkolwiek alternatywy rosyjskiego autorstwa.Taką alternatywą miał być, ale plan przesiadki na ten system został przełożony, ponieważ system nie był na ową przesiadkę gotowy. Podobno celem rosyjskiego rządu jest, aby do końca roku 80 procent jego komputerów korzystało z Astra Linuxa. Cóż, trzeba będzie przyglądać się przyszłym zdjęciom z Kremla, aby przekonać się, czy i komputer Putina także w końcu dostanie aktualizację.Kto wie, być może prezydent Rosji lubi Windowsa XP i wcale nie chce się z nim rozstawać. W końcu, ten podchodzi nieufnie do najnowszych technologii. Władimir Putin wielokrotnie podkreślał, że w zasadzie nie korzysta z Internetu, a w lutym 2018 roku przyznał, że nie ma smartfona.Pamiętajcie, że instalator systemu Windows 10 możecie pobrać z naszej bazy aplikacji. Jeżeli nadal korzystacie ze starszych wersji Windowsa, gorąco zachęcamy Was do przesiadki.Źródło: Open Media