Jakie aplikacje i gry mobilne pobierano w mijającej dekadzie najczęściej? Sprawdź

Pora na podsumowanie.





Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video LINE iQIYI Spotify YouTube HBO NOW Kwai

Już wkrótce, bo zaledwie za dwa tygodnie, dobiegnie ku końcowi nie tylko 2019 rok, ale i kolejna dekada XXI wieku. Nadszedł zatem idealny czas na podsumowania. O tym samym pomyślała firma analityczna App Annie, która postanowiła opublikować listy najczęściej pobieranych w ciągu ostatnich dziesięciu lat aplikacji oraz gier mobilnych. Cóż, ich zawartość raczej Was nie zaskoczy, a jak już to tylko w drodze wyjątku.Zanim przejdziemy do samych toplist, należy powiedzieć, w jaki sposób te toplisty powstały. Otóż, firmaApp Store (dostępnego na urządzeniach z iOS) oraz Google Play (dostępnego na urządzeniach z Androidem). Niemniej, dane z obydwu sklepów obejmują okres od stycznia 2012 roku do teraz. Dane z okresu 1 stycznia 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku dotyczą jedynie App Store, chociaż nie powinno mieć to większego wpływu na wygląd rankingów.No więc, jakie gry mobilne pobrano od stycznia 2010 roku do dnia dzisiejszego najwięcej razy? Pod tym względem królują rzecz jasna Facebook, który zajął pierwsze miejsce w rankingu aplikacji, a także już niemal 7-letnia gra Subway Surfers, która uplasowała się na pierwszej pozycji w rankingu gier. Inne najpopularniejsze aplikacje to Facebook Messenger, WhatsApp czy Instagram, które rzecz jasna należą do Facebooka.Dodatkowo serwis App Annie przygotował listy gier i aplikacji, w których w mijającej dekadzie użytkownicy wydali najwięcej pieniędzy. Tutaj w czołówce znalazły się głównie te aplikacje, które oferują możliwość wykupienia subskrypcji – na przykład Netflix – oraz gry z rozwiniętym systemem mikrotransakcji – Clash of Clans czy Candy Crush Saga.Jak wskazuje firma App Annie mijająca dekada była okresem nadzwyczajnego rozwoju w świecie mobilnej ekonomii. Jej zdaniem w 2020 roku rozwój ten będzie kontynuowany, a przynajmniej na to wygląda.Ciekawe, jakie gry mobilne i aplikacje będą królować w przyszłej dekadzie. Oczywiście, to może pokazać tylko czas, ale nie zdziwię się, jeśli czołówka najczęściej pobieranych aplikacji nie ulegnie większym zmianom.Źródło: App Annie