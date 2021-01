Aplikacje smogowe 2021. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz

Wiesz czym oddychasz?

Temperatury za oknem spadają i mimo chwilowego ocieplenia za oknem panuje zima. Polacy grzeją swoje domy i mieszkania na potęgę i często z konieczności robią to za pomocą węgla i opału, który z ekologią nie ma wiele wspólnego. Według danych przytaczanych przez WHO, każdego roku w Polsce aż 47 tysięcy osób umiera z powodu chorób i powikłań wywołanych wdychaniem pyłów i benzopirenu.Najpopularniejszym i uniwersalnym wyznacznikiem jakości powietrza jest międzynarodowy Air Quality Index, zapisywany jako AQI. Informujący o stężeniu zanieczyszczeń wskaźnik informuje o tym, jakim powietrzem oddychamy na co dzień. Co oznaczają poszczególne odczyty AQI w odniesieniu do jakości powietrza?Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.U osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych. U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na zdrowie większości ludzi.Zagrożenie dla życia. Alarm zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.Wartości AQI są regularnie mierzone w różnych miejscach na świecie, także na terytorium naszego kraju. Czystość powietrza w Polsce da się odczytać za pomocą darmowych aplikacji dostępnych na smartfony z systemem Android. Poniżej przedstawiamy listę tych najlepszych.Smog Alert to bardzo wysoko oceniana polska aplikacja do pomiaru jakości powietrza. Jej niewątpliwymi zaletami jest prosty, bardzo przejrzysty interfejs i prostota obsługi. Dzięki apce szybko sprawdzisz jakim powietrzem oddychasz. Narzędzie korzystające z lokalizacji Twojego smartfonu samo określi, z jakiej stacji pomiarowej przesłać Ci informacje.

Plume

Airly

AirVisual Air Quality

Smog Polska

Plume to aplikacja rozwijana przez Plume Labs – organizację, której misją jest poprawa jakości powietrza na całym świecie. Plume Labs przede wszystkim gromadzi dane i analizuje, które pomogą w walce z niezwykle złożonym problemem, jakim jest zanieczyszczanie powietrza. Członkowie Plume Labs wierzą, że liczby to podstawa. Wyposażeni w wiedzę specjaliści pokonają panikę i znajdą rozwiązania.Aplikacja Plume korzysta z danych zebranych przez Plume Labs z różnych źródeł, w tym z autorskich sensorów osobistych. Po uruchomieniu Plume pokazuje aktualne informacje oraz prognozę dla miasta, które wybierzesz. Po uruchomieniu aplikacji Plume zobaczysz przystępnie podane informacje o jakości powietrza na zewnątrz, w tym piktogramy z oznaczeniem, czy można bezpiecznie uprawiać sport na powietrzu. Jeśli dotkniesz ekran, zobaczysz indeks AQI i informacje o konkretnych zanieczyszczeniach.Ponadto w aplikacji Plume znajduje się aparat z naklejkami. Możesz zrobić zdjęcie i nanieść na nie informacje o pogodzie i jakości powietrza.Airly to firma z Krakowa. Jej celem jest tworzenie jak najlepszych urządzeń pomiarowych do kontroli jakości powietrza. Misją zaś jest podnoszenie świadomości społeczeństwa, co doprowadzi do rozwiązania problemu zanieczyszczeń i poprawi jakość życia na całym świecie. Firma Airly dostarczyła już ponad 2600 urządzeń pomiarowych do różnych krajów, a w jej aplikacji znajdziesz dane także z innych czujników.Aplikacja Airly może podawać dane tylko z sensorów Airly lub łączyć je z informacjami ze stacji GIOŚ. Stacje w najbliższej okolicy możesz zobaczyć na mapie, a kolor od razu informuje o jakości powietrza w okolicy. Ponadto w Airly znajdują się standardowe dane pogodowe i prognoza.Na stronie Airly można sprawdzić także stężenie szkodliwych gazów w powietrzu.Aplikacja AirVisual została stworzona przez firmę AirIQ, która produkuje także urządzenia pomiarowe dla domu i maski antysmogowe. AirVisual może połączyć się z domowym monitorem jakości powietrza i podawać ci informacje z sensorów na zewnątrz. Dostępność danych zależy od partnerów – w Polsce są to głównie dane z inspektoratów ochrony środowiska.AirVisual automatycznie znajdzie najbliższe miasto i poda uogólnione informacje o jakości powietrza. Na mapie możesz zobaczyć szczegóły z każdej ze stacji pomiarowych w danym mieście, historię pomiarów oraz prognozę na cały tydzień. W wielu miastach można też oglądać obraz z webcamów.Jeśli zarejestrujesz się w aplikacji, możesz włączyć powiadomienia. Dzięki temu aplikacja poinformuje cię, jeśli AQI wzrośnie powyżej wskazanej przez ciebie wartości. W AirVisual także znalazł się aparat z naklejkami.Smog Polska to kolejny polski klasyk. Aplikacja może korzystać z publicznie dostępnych danych GIOŚ i wielu stacji komercyjnych. Po uruchomieniu Smog Polska nie pokazuje ogólnego AQI, ale wskazuje wartości stężenia konkretnych typów zanieczyszczeń.Smog Polska może automatycznie znaleźć najbliższą stację, możesz też wybrać źródło danych z mapy.W Smog Polska możesz też włączyć powiadomienia z informacjami o jakości powietrza i widżet smogowy, są to jednak funkcje płatne.Znacie inne przydatne aplikacje do monitorowania stanu zanieczyszczeń powietrza? Czekamy na komentarze.