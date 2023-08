Streamingowy sierpień. Co nowego na Disney+

Najciekawsze premiery sierpnia na Disney+!

Oto pełna lista nowości:





Strażnicy Galaktyki: Volume 3 - 2 sierpnia

The Bear – sezon 2 - 8 sierpnia

Zbrodnie po sąsiedzku – sezon 3 - 9 sierpnia

High School Musical: Serial - 11 sierpnia

Randka bez końca - 16 sierpnia

Miguel chce się bić - 23 sierpnia

Ahsoka (dwa premierowe odcinki) - 25 sierpnia

Wakacyjni przyjaciele 2

Wczoraj pokazaliśmy Wam, co nowego trafi w sierpniu do biblioteki Netfliksa . Ale to nie wszystko, bo jak doskonale wiemy, wybór wśródjest dużo większy. Pora więc sprawdzić, jakie nowości pojawią się również na innych platformach. Weźmy na ten przykład platformęTrzeba to szczerze przyznać, że w sierpniu naprawdębędzie kilka! Oto one!Zaczynamy od mocnego uderzenia. Trzecia część przygód Strażników Galaktyki, która jest jednocześnie zwieńczeniem trylogii, zebrała naprawdę wysokie oceny, zarówno fanów jak i krytyków. Wielu z nich (i do tego grona zaliczam się osobiście) uważa, że jest to produkcja, która niejako ratuje tragicznie, które od dłuższego czasu zaliczają jego mocny spadek formy. Na szczęście James Gunn pokazał, że jeszcze nie wszystko stracone.to jest wszystko to, czego oczekujemy do Marvela. Pełen pakiet! Są emocje, jest masa akcji i jest rozbrajający humor. Jest też spora dawka wzruszenia! Polecenie tej produkcji to naprawdę prosta sprawa - nie ma tutaj ŻADNEGO dylematu.Jednak uwaga, przed pierwszym seansem: Szykujcie chusteczki Mówię całkowicie serio... :)Kolejnąsierpnia jest zupełnie nowy serial z uniwersum Star Wars, czyli! Postać tę mogliśmy już poznać w jednym z sezonówi wciela się w nią. Postać Ahsoki jest też doskonale znana fanom Gwiezdnych Wojen, głównie za sprawą animacji pod tytułem Wojny Klonów.Cóż - ta produkcja zapowiada się bardzo ciekawie, choć jak doskonale wiemy, z tą jakością seriali Star Wars bywa ostatnio różnie. Warto jednak się nastawić pozytywnie. Bo kto wie? Może otrzymamy kolejnego, który jest przeciez prawdziwą perłą.Ja na ten przykład tak średnio, a już totalnie nie wyobrażam sobie siebie w roli pracownika gastronomii. Jeśli jednak Wy jesteście miłośnikiem takiej "zabawy"to serialbędzie w sam raz dla Was. W sierpniu do Disney+ wpada drugi sezon tego świetnie przyjętego serialu… kulinarnego?Ale hola, hola! The BearO nie! To jest bardzo mocna opowieść, która pokazuje, że gastronomia to nie są żadne przelewki. To krew, pot, łzy i przekleństwa. A do tego dochodzą jeszcze dramaty życia codziennego, które potrafią mocno zaburzyć... synchroniczny wręcz rytm pracy w kuchni.Drugi sezon nieco zwalnia tempo, ale to nie oznacza oczywiście, że spada jakość serialu. Zdecydowana polecajka!Tę krótką listę zamykamy kolejną kontynuacją. Tym razem jest to trzeci sezon genialnej kryminalnej komedii pomyłek. Opowiada ona historię trójki sąsiadów mieszkających w jednym z nowojorskich apartamentowców. Tabardzo mocno zafiksowała się na punkcie tajemniczego morderstwa, próbują samodzielnie odkryć jego sekret. Postanowili nawet nagrać na ten temat... własny podcast!W trzecim sezonie bohaterowie napotykają na kolejną tajemnicę. Tym razem ofiarą jest aktor, w którego rolę wciela się… Paul Rudd! Tak, dokładnie!. Swoją sporą cegiełkę do tej produkcji dorzuci też prawdziwa dama Hollywood - Meryl Streep.Cała obsada jest zresztą prawdziwie gwiazdroska: Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Jeśli szukacie czegoś angażującego i na luzie, to mogę Wam tę produkcję polecić z czystym sumieniem!Źródło: Disney Plus