Streamingowy sierpień. Co warto obejrzeć na Netflix?

Pełna lista sierpniowych premier na Netflix

„Guns & Gulaabs” – już wkrótce na Netflix

„Pikantny świat: Tajwan” – już wkrótce na Netflix

„Babel” – 1 sierpnia

„Sportowe opowieści” (część 3) – 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia

„Operacja: Soulcatcher” – 2 sierpnia

„Mark Cavendish: Nigdy dosyć” – 2 sierpnia

„Trucizna na talerzu” – 2 sierpnia

„Konfrontacja” – 3 sierpnia

„Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie” – 3 sierpnia

„Ostatnie chwile Mario Biondo” (sezon 1) – 3 sierpnia

„Prawnik z Lincolna” (sezon 2, część 2) – 3 sierpnia

„Heartstopper” (sezon 2) – 3 sierpnia

„Nailed It!: Wielkie wyzwanie” – 4 sierpnia

„Polowanie na Veerappana” – 4 sierpnia

„Śmiertelne pożądanie” (część 2) – 4 sierpnia

„Koci Domek Gabi” (sezon 8) – 7 sierpnia

„Zombieverse” – 8 sierpnia

„The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2” – 8 sierpnia

„Panie przodem: Historia kobiet hip-hopu” – 9 sierpnia

„Zabić ból” – 10 sierpnia

„Czy poślubisz moje zwłoki?” – 10 sierpnia

„Robokadeci” – 10 sierpnia

„Down for Love” – 11 sierpnia

„Misja Stone” – 11 sierpnia

„Namacalne dowody” – 12 sierpnia

„Rodzina Furych” – 16 sierpnia

„Jodie – wybraniec” – 16 sierpnia

„Depp kontra Heard” – 16 sierpnia

„The Upshaws” (część 4) – 17 sierpnia

„Mój tata jest łowcą kosmitów” – 17 sierpnia

„Dziewczyna w masce” – 18 sierpnia

„Seks, miłość i 30 świeczek” – 18 sierpnia

„10 dni z życia złego człowieka” – 18 sierpnia

„Małpi Król” – 18 sierpnia

„Clifford. Wielki czerwony pies” – 19 sierpnia

„W cieniu latarni” – 22 sierpnia

„Miłość do kwadratu bez granic” – 23 sierpnia

„Jesteś moim przeznaczeniem” – 23 sierpnia

„Ultimatum: Ślub albo rozstanie” (sezon 2) – 23 sierpnia (odc. 1-8), 30 sierpnia (odc. 9-10)

„Ragnarok” (sezon 3) – 24 sierpnia

„Baki Hanma” (sezon 2, część 2) – 24 sierpia

„Kim jest Erin Carter?” – 24 sierpnia

„Klub miłośników kryminałów” – 25 sierpnia

„Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę” – 25 sierpnia

„Krudowie 2: Nowa era” – 28 sierpnia

„Miss Adrenaline: A Tale of Twins” – 30 sierpnia

„Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref” – 30 sierpnia

„One Piece” – 31 sierpnia

„Wybierz miłość” – 31 sierpnia

„Owca karateka” (sezon 2) – 31 sierpnia

Mamy środek wakacji, urlopy i w związku z tym dysponujemy. Przynajmniej niektórzy. Jednocześnie w tym roku letnia pogoda nie rozpieszcza i często gęsto, nawet na wyjeździe, jesteśmy uwięzieni w czterech ścianach. Wystarczy dziś rzucić okiem za okno. Cóż wówczas można uczynić? A no najprostszym rozwiązaniem jest włączenie jakiegośczyNa szczęście w tym miesiącu nawpadnie sporo nowych filmów i seriali. Poniżej znajdziecie zestawienie najciekawszych nowości, które trafią doListę polecanych produkcji otwieramy, który opowie jeszcze raz historię tej głośnej batalii popularnego gwiazdora Hollywood,. Każdy, kto nie spędził ostatnich miesięcy w jaskini, doskonale kojarzy ten temat, bo trudno było go przeoczyć. Cały Internet grzmiał o tym procesie, jaki Depp wytoczył. Początkowo można było odnieść wrażenie, że amerykański gwiazdor był na straconej pozycji, a tak zwane cancel culture dosłownie zaorało całą jego karierę.Jednak podczas procesu ujawniono naprawdę wielei można śmiało przyjąć, że Depp w pewnym stopniu oczyścił swoje dobre imię.ma tę pełną twistów opowieść przedstawić jeszcze raz, pokazać zeznania obu stron, a także zadać bardzo ważne pytanie o rolę prawdy we współczesnym świecie.Pamiętacie taki ciekawy kryminał/thriller z 2011 roku w którym główną rolę zagrał? To jest jego bezpośredni sequel w postaci serialu. Niestety, co może być dla wielu sporym zawodem, w roli błyskotliwej gwiazdy palestry Mickeya Hallera nie zobaczymy ponownie. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jest to całkiem ciekawa i wciągająca propozycja. Serial jestzarówno przez widzów jak i krytyków. To chyba wystarczajaca rekomendacja.Najnowsza produkcja Netfixa zw roli niepowstrzymanej agentki specjalnej, która pracuje dla Tajnej organizacji walczącej o utrzymanie kruchego pokoju na Świecie. Bohaterka “Misji Stone” ma jeden cel - jest nim ochrona niezwykle cennego, ale też niebezpiecznego zasobu o kryptonimie „Serce" przed dostaniem się w niepowołane ręce. Wraz z agentką Stone udamy się w podróż w wiele zakątków Ziemi, w tym między innymi do Maroko, Portugalii i na Islandię.Netflix w ostatnim czasie mocno stawia na efektownez gwiazdorską obsadą. “Grey Man”, obie części “Extraction” czy właśnie nadchodząca “Misja Stone” to tylko najbardziej głośne przykłady. Trzeba też przyznać, że wychodzi mu to całkiem nieźle!Premierę drugiego sezonu będzie mieć również bardzo“Heartstopper”, który jest ekranizacją bardzo popularnej serii książek autorstwa. Opowiada historię paczki przyjaciół z amerykańskiego liceum. Produkcja porusza tematy związane z, czym zyskała sobie sporą sympatię widzów. Pierwsze, przedpremierowe recenzje sugerują, że poziom produkcji został utrzymany.Listę polecajek zamykam adaptacją live-action bardzo popularnej, wręcz kultowej mangi pod tym samym tytułem. Jak to wybitnie Netfliksowi wychodzą tego typu projekty, to już wszyscy doskonale wiemy. Niechlubnym przykładem niech zostanie totalnie nieudany, którego twórcy niestety nie udźwignęli ciężaru wyjątkowego pierwozoru. Czy to samo czeka nas w przypadku szalenie popularne i równie trudne w adaptacji "One Piece"? Trudno wyrokować, choć zwiastun zapowiada bardzo kolorową i odjechaną przygodę.Jedno jest pewne: Najwierniejsi fani raczej na pewno nie będą zadowoleni.To rzecz jasna nie jest wszystko, bo pełna lista nowości oraz powrotów na Netflix jest o wiele większa i znajdziecie ją poniżej, wraz z datami premier w kolejności chronologicznej: