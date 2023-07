Geralt nie będzie już głównym bohaterem serialu Wiedźmin

Kolejne zmiany, o które nikt nie prosił?



Producent serialu Wiedźmin poinformował właśnie o kilku istotnych szczegółach odnośnie do kolejnego sezonu. Okazuje się, że Geralt nie będzie już głównym bohaterem, pierwsze skrzypce zacznie bowiem grać Ciri, która od pewnego czasu i tak dostaje coraz więcej czasu antenowego. Odkryte mają zostać kolejne sekrety tej postaci, co finalnie doprowadzi widzów do konkluzji, iż to tak naprawdę ona kieruje przedstawionymi wydarzeniami. Co na to wszystko społeczność?





Ciri zostanie główną bohaterką serialu Wiedźmin



Chyba powinniśmy już oszczędzić sobie pisania oczywistych rzeczy w postaci opinii fanów prozy Sapkowskiego jeśli chodzi o tytułowy serial. Trzeci sezon został przyjęty bardzo źle, a najwięcej batów oberwało się scenarzystom oraz sposobowi w jaki podeszli do adaptacji oryginału. Jednym z niewielu plusów wymienianych przez fanów/recenzentów jest rzecz jasna Henry Cavill – tego aktora natomiast w kolejnych odcinkach już nie zobaczymy.







Zastąpi go Liam Hemsworth, lecz wiele wskazuje na to, iż otrzyma on znacznie mniej momentów, gdzie będzie mógł się wykazać. Takie przynajmniej wnioski wyciągnięto ze słów Tomasza Bagińskiego, które padły w ostatnim zakulisowym materiale poświęconym drugiej części sezonu trzeciego Wiedźmina:



Jedną z ważniejszych rzeczy dotyczących Ciri jest to, że powoli odkrywamy, że to ona jest główną postacią sagi o Wiedźminie. Nie Geralt, nie Yennefer. To historia Ciri. Dowiedzieliśmy się, że jest potężna. Dowiedzieliśmy się, że ta moc może obrócić się w dobro lub zło, ale nawet Ciri nie jest do końca pewna, kim tak naprawdę jest. Im bardziej odkrywa, jak kontrolować to, co w niej siedzi, tym częściej zadaje sobie pytanie. Może to ona jest czarnym charakterem tej historii. Dla tak młodej osoby jest to druzgocące pytanie, ponieważ każdy chce być bohaterem własnej historii... Może jej prawdziwym przeznaczeniem nie jest zostanie Wiedźminem, zbawicielem, kimś dobrym. Może jej przeznaczeniem jest zostać złoczyńcą i zniszczyć świat.



Tym samym kolejne odcinki skupią się na opowiedzeniu dalszych losów Ciri, postać Geralta zostanie jeszcze bardziej zepchnięta na dalszy plan. Można było się zresztą tego spodziewać, choć teraz trudno przewidzieć, które dokładnie historie z książek zostaną opowiedziane. Mówi się o przedstawieniu przygód znanych z Chrztu ognia oraz Wieży Jaskółki.



Tego jednak dowiemy się… nie wiadomo kiedy. Niedawno informowaliśmy Was przecież o opóźnieniu rozpoczęcia prac na planie serialu. Trwający strajk aktorów i scenarzystów może doprowadzić do tego, iż kontynuacja Wiedźmina zadebiutuje dopiero w 2025 roku.



Czas pokaże.



Źródło: Entertainment Weekly / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu The Witcher: Season 3 | Volume 2 | Netflix na YouTube (@Netflix)