Gracz znalazł swoją przenośną konsolę po 16 latach. Zguba cały czas była blisko niego

Jeden z graczy postanowił podzielić się dosyć niecodzienną historią. Okazuje się, że szesnaście lat temu zgubił on swoją przenośną konsolę Nintendo DS Lite – przez ten cały czas nie miał pojęcia, co mogło się z nią stać. Sytuacja znalazła swoje wyjaśnienie stosunkowo niedawno, gdy sprzęt został zauważony w piaskownicy znajdującej się na terenie jego rodzinnego domu. Wyobrażacie sobie zapodziać urządzenie w takim miejscu?





Nintendo DS Lite odnalezione w piaskownicy po 16 latach



Życie pisze najlepsze scenariusze i na szczęście internet pozwala nam na masowe czytanie/oglądanie intrygujących opowieści zwykłych ludzi. Jeśli zajrzymy na najpopularniejsze portale społecznościowe, to znajdziemy tam nawet specjalne działy poświęcone nietypowym historiom – niektóre z nich potrafią rozbawić do łez, inne natomiast wywołać gęsią skórkę na całym ciele. Tytułowe zdarzenie najlepiej zaklasyfikować będzie chyba do grupy „jak to możliwe?”.



Na portalu Reddit opublikowana została historia, której początków należy doszukiwać się w 2007 roku, kiedy to autor posta otrzymał od rodziców przenośną konsolę Nintendo DS Lite przeżywającą wtedy swój rozkwit. Wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, iż gracz zaledwie po kilku miesiącach… zgubił sprzęt. Rzecz jasna była to jedna z ostatnich wiadomości, którą chcieli usłyszeć jego rodzice i po tym wydarzeniu raczej nie zostali już namówieni na zakup kolejnego tego typu urządzenia.



Mijały lata, a zapewne wszyscy zdążyli o sytuacji zapomnieć i wręcz wymazać ją z pamięci. Niedawno jednak mężczyzna powrócił do rodzinnego domu, by posprzątać ogród. Niezbędne okazało się opróżnienie piaskownicy znajdującej się jego terenie, gdzie często spędzał wolne chwile w dzieciństwie. No i nie zgadniecie, co gracz znalazł w piasku po 16 latach – oczywiście konsolę Nintendo DS Lite.



Mężczyzna nie ukrywa, że nie ma pojęcia, jak sprzęt znalazł się w piaskownicy. Teorii jest rzecz jasna sporo – mógł on mu wypaść z kieszeni podczas zabawy na bujaczce czy zostać celowo ukryty przez rodzeństwo. Jeśli zaś chodzi o samą konsolę, to rzecz jasna nie nadaje się już ona do użytku. Bateria jest spuchnięta, pęknięta obudowa, a wnętrze zardzewiałe. Można oczywiście próbować to naprawić, ale znalazca jeszcze o tym nie zadecydował.



Na załączonym zdjęciu możemy zobaczyć zgubę i trzeba przyznać, że wygląda dokładnie tak, jakby leżała 16 lat pod ziemią. Chciałbym zobaczyć minę gracza w momencie, gdy zobaczył sprzęt leżący w piasku.



