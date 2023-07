Xbox wypuścił kontroler o zapachu pizzy

Niecodzienny produkt.



Xbox zaprezentował właśnie limitowaną edycję kontrolera, który będzie wyposażony w specjalny dyfuzor emitujący zapach pizzy. Brzmi bardzo absurdalnie, ale mamy do czynienia z prawdziwym projektem – powstał on zresztą nie bez przyczyny, bowiem jest częścią akcji promocyjnej nowego filmu opowiadającego o przygodach Wojowniczych Żółwi Ninja.







Nietypowe akcesoria cieszą się sporą popularnością, nie tylko wśród graczy. Są bowiem ciekawym dodatkiem do urządzeń, do wyglądu których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Wszystko staje się jeszcze atrakcyjniejsze w momencie, gdy dany sprzęt zyskuje nowe funkcjonalności, co jeszcze bardziej przyciąga uwagę zaintrygowanych konsumentów. Dlatego też nie mogłem przejść obojętnie obok tytułowego gadżetu – jak on w ogóle działa?



Mówimy tu o owocu współpracy Microsoftu oraz Paramount Pictures stanowiącej element kampanii promocyjnej filmu Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos, którego polska premiera kinowa odbędzie się 4 sierpnia bieżącego roku, więc stosunkowo niedługo. Przygotowany kontroler pojawi się w czterech wariantach – po jednym dla każdego bohatera. Ich podobizny znajdą się na urządzeniu, lecz elementem wspólnym będzie rzecz jasna kolor zielony.



Źródło: Xbox



Prawdziwym elementem wyróżniającym sprzęt jest zamontowanie specjalnego dyfuzora na spodzie pada. Będzie on wydzielał zapach pizzy podczas gry, lecz spokojnie – w każdym momencie będzie można go odłączyć, w przeciwnym wypadku zapewne po kilku minutach mielibyśmy ochotę wyrzucić kontroler przez okno. Jeśli zaś chodzi o dostępność urządzenia, to niestety trafi on w ręce wyłącznie bardzo ograniczonej liczby osób.





the pizza party never stops with these guys



follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!



be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!



ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7