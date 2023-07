Szykuje się powrót Tytusa, Romka i A’Tomka. Nadchodzi nowy film i serial

Może z tego wyjść coś naprawdę dobrego.



Właśnie dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad dwiema adaptacjami serii komiksów Tytus, Romek i A’Tomek, co zapewne ucieszy sporo osób. Nad filmem oraz serialem animowanym pieczę sprawuje polskie studio EGo FILM zapewniające, że jego celem jest oddanie ducha pierwowzoru przy jednoczesnym nadaniu mu nowoczesnego stylu. Przy okazji opublikowano pierwsze oficjalne zdjęcie przedstawiające zastosowany styl graficzny i trzeba przyznać, iż… wygląda ono naprawdę świetnie.





Pojawiło się pierwsze zdjęcie z animacji Tytus, Romek i A’Tomek



Papcio Chmiel odszedł z tego świata, lecz pamięć o nim oraz jego kultowym dziele pozostanie żywa raczej na wieki. Komiksy przedstawiające losy trzech przyjaciół wciąż cieszą się popularnością, zwłaszcza że wydawnictwo Prószyński i S-ka nieustannie zajmuje się wydawaniem zeszytów na terenie naszego kraju. Wkrótce jednak o Tytusie, Romku i A’Tomku może zrobić się jeszcze głośniej – wszystko za sprawą nadchodzących produkcji wideo.



EGo FILM ogłosiło właśnie trwający proces produkcyjny, którego owocami będą film oraz serial opowiadające historie dobrze znane (głównie starszym) mieszkańcom Polski. Nie zdradzono zbyt wielu szczegółów, ale twórcy zapewniają, iż chcą przede wszystkim „oddać ducha komiksowego pierwowzoru”, lecz jednocześnie „nadać produkcji nieco nowoczesnego stylu, bawiąc się formą i treścią”. Nad tym wszystkim czuwa podobno niezwykle doświadczony zespół, do którego należą Maciej Kur, Rafał Skarżycki, Michał Śledziński i Tomasz Leśniak.



Źródło: Facebook (@egofilm)



Producentką obydwu tytułów została natomiast Ewelina Gordziejuk. Zespół postawił jednak sobie trudny do zrealizowania cel – chce bowiem stworzyć format zachwycający zarówno współczesnego widza w wieku 9-12 lat, który nie miał styczności z dziełami Papcia Chmiela, jak i odbiorców na przygodach trójki bohaterów wychowanych. Ma to być więc dla nich wyjątkowa podróż w czasy dzieciństwa – miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.



Źródło: Facebook (@egofilm)



Przy okazji warto wspomnieć, że udostępniono także dwie grafiki stanowiące oficjalne zdjęcia z animacji. Dzięki temu możemy zobaczyć, w którą stronę wizualną chcą iść scenarzyści/graficy i osobiście jestem zachwycony wyglądem opublikowanych ujęć. Grafika w animacjach jest niezwykle ważna, lecz rzecz jasna nie jedyna – dlatego trzymam kciuki, by podobny poziom zachowały nie tylko dialogi, ale również cała fabuła.



Czas pokaże – na razie nieznana jest jednak data premiery. Studio poinformowało, że nowe informacje o planowanym filmie oraz serialu pojawią się… wkrótce.



Źródło: Facebook (@egofilm) / Zdjęcie otwierające: Prószyński i S-ka