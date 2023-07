Viaplay zamierza wycofać się z Polski. To duże zaskoczenie

Firma planuje skupić się na innych rynkach.

Platforma ważna w świecie sportu

Koniec Viaplay w Polsce jest bliski

Zrzut ekranu z prezentacji podsumowującej wyniki finansowe Viaplay za drugi kwartał 2023 roku. | Źródło: Viaplay

Platforma streamingowawłaściwie dopiero co weszła na polski rynek, a teraz wygląda na to, że już. Takie plany ogłoszono oficjalnie podczas prezentacji podsumowującej wyniki finansowe firmy za drugi kwartał 2023 roku. Czyżby szykowało się kolejne spore przetasowanie na rynku praw do transmisji sportowych?Platforma Viaplay, która ma swoje korzenie w, a dokładniej mówiąc w Szwecji, to platforma w której znajdziemy filmy, seriale i treści dla dzieci. Przede wszystkim skupia się ona jednak na transmisjach sportowych. Ma ona prawa do transmitowania zarównoczyViaplay weszła do Polski wi szybko doprowadziła do dużych zmian na rynku, przejmując prawa do transmitowania kolejnych rozgrywek piłkarskich. Jak jednak wspomniałam, zobaczymy w niej nie tylko piłkę nożną. W 2022 roku zdobyła ona chociażby wyłączne prawa do pokazywania wyścigów Formuły 1.Jak się okazuje, Viaplay może nie mieć tak silnej pozycji w Polsce jak się wydawało. Nawet jeśli ją ma, być może jej obecność w naszym kraju nie jest przesadnie opłacalna. Gdyby była opłacalna, dlaczego Viaplay miałoby się z Polski wycofywać. Tymczasem na zrzucie ekranu z prezentacji podsumowującej wyniki finansowe firmy za drugi kwartał 2023 roku, która odbyła się w miniony czwartek, wyraźnie widać, że firma takie plany ma.Póki co nie wiadomo, kiedy dokładnie Viaplay chce opuścić nasz kraj. Nieznane są też potencjalne losy praw do transmisji, które platforma nabyła na wiele lat do przodu. To budzi pewne obawy wśród obecnych abonentów, którzy mogą zastanawiać się, co stanie się z ich ulubionymi wydarzeniami sportowymi i treściami po zniknięciu platformy. Czekamy na dalsze informacje od Viaplay w tej sprawie.Źródło: Business Insider / fot. tyt. Viaplay