Właściciel tej firmy zwolnił 90% pracowników i zastąpił ich chatbotem

Miał to zrobić z „ciężkim sercem”.



Jeden z indyjskich pracodawców podjął decyzję o zwolnieniu niemalże całego ludzkiego personelu i zastąpieniu go… chatbotem opierającym się na sztucznej inteligencji. Miał być to krok konieczny, choć trudny dla mężczyzny – był bowiem z tymi pracownikami niezwykle zżyty. Sam stwierdził przy okazji, że w ten sposób usprawnił wiele procesów i przyspieszył rozwój własnej firmy. Warto więc przyjrzeć się temu wszystkiemu nieco bliżej.







Sztuczna inteligencja staje się coraz popularniejszym narzędziem jeśli chodzi o obowiązki/stanowiska/zadania nie wymagające nakładu pracy kreatywnej. Dlatego też coraz więcej osób jest skłonnych wykorzystać tę technologię, by nie tylko ulepszyć swoje życie, ale również w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Pewien czas temu informowaliśmy Was o spółce stworzonej bezpośrednio przez AI, teraz natomiast dowiedzieliśmy się o nieco smutniejszym scenariuszu. O co dokładnie chodzi?



Suumit Shah to indyjski przedsiębiorca, który swego czasu założył firmę Dukaan zajmującą się głównie branżą e-commerce. Kilka dni temu podzielił się ze swoimi obserwującymi na Twitterze dosyć zaskakującą informacją. Postanowił on… zwolnić 90% swoich pracowników i zastąpić ich chatbotem, co miało być niezbędną redukcją. Jego biznes generował bowiem ogromne koszty jeśli chodzi o dział obsługi klienta, ludzie ponadto wykonywali swoje obowiązki znacznie wolniej od sztucznej inteligencji.





Given the state of economy, startups are prioritizing "profitability" over striving to become "unicorns," and so are we.



It's less magical, sure, but at least it pays the bills!



Customer Support had been a struggle for us since long & fixing it felt like an opportunity to me. pic.twitter.com/iLeSKuA6iQ