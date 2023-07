Paliwowa promocja na Orlenie wzbudza kontrowersje. Kierowcy nie kryją gniewu

Coś poszło nie tak.



Wiele osób tankujących na stacjach Orlen przekonało się, że wakacyjna promocja paliwowa może mieć jedynie działanie marketingowe. Wyszło bowiem na jaw podniesienie cen tuż przed ogłoszeniem akcji, więc skorzystanie z oferty tak naprawdę obniża je do stanu początkowego. Kierowcy nie kryją rozgoryczenia taką zagrywką i już zdążyli ogłosić, że nie planują wspierać państwowej spółki. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Wakacyjna promocja na Orlenie jednak nie jest taka super



Ponad trzy tygodnie temu poznaliśmy szczegóły powrotu specjalnej oferty, w ramach której ludzie tankujący na Orlenie będą mogli wlać do baku więcej płynu za stosunkowo niższą cenę. Mowa tu o upuście 30 groszy na każdym litrze w przypadku maksymalnie 4 tankowań miesięcznie do 50 litrów. Specjalnym warunkiem objęci zostali Polacy posiadający Kartę Dużej Rodziny mogący zyskać paliwo taniej nawet o 40 groszy.



Miało być tak pięknie, lecz kierowcy dosyć prędko zaczęli dostrzegać pewne minusy. Głównym winowajcom zdają się być specjalne kartki wywieszone na dystrybutorach. Informują one o „najniższej cenie produktów objętych promocją pod nazwą Wakacyjna promocja rabatowa z 30 dni przed rozpoczęciem promocji”. Szczególnie rzuca się oznaczenie znalezione na jednej z warszawskich stacji, gdzie 13 lipca litr oleju napędowego kosztował 6,34 zł. Jeśli zaś chodzi o najniższą cenę w przeciągu ostatniego miesiąca, to wynosiła ona… 5,85 zł.



Jeśli więc skorzystamy z promocji, to i tak przyjdzie nam zapłacić więcej niż to miało miejsce jeszcze niedawno przez rozpoczęciem akcji. Brzmi to niezwykle absurdalnie i jasno dowodzi, że oferta ma charakter wyłącznie marketingowy. Ale jak to – przecież Daniel Obajtek ciągle mówi o obywatelach i ich potrzebach!



Oczywiście powyższy stan rzeczy nie jest regułą i internauci napotykają stacje Orlen, gdzie faktycznie cena jest odpowiednio niższa. Jednak jeśli już taka promocja jest organizowana, to należy uwzględnić ją we wszystkich placówkach. Niestety tak się nie stało i część obywateli poczuła się zasadnie oszukana.



No cóż, może błąd zostanie poprawiony.



