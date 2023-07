Pieczoną strzygę podano do stołu. Wiedźmińska książka kucharska już wkrótce

Wiele osób myślało, że projekt porzucono.



Ponad rok minął od zapowiedzi pierwszej oficjalnej książki kucharskiej zawierającej przepisy na dania z wiedźmińskiego uniwersum. Sporo osób zapewne zapomniało o projekcie i uznało, że jednak nie wypalił – twórcy jednak przypomnieli o sobie i poinformowali o dacie premiery interesującej pozycji. Jeśli więc uwielbiacie gotować, to zerknijcie na sprawę nieco bliżej.







Ostatnio dosyć wiele się dzieje jeśli chodzi o Wiedźmina, przynajmniej tego serialowego. Światło dzienne ujrzała pierwsza część trzeciego sezonu i trzeba przyznać, że spotkała się z tragicznym odbiorem wśród społeczności. To jednak nie koniec, gdyż za niemalże dwa tygodnie będziemy świadkami kolejnych odcinków – wraz z ich debiutem pożegnamy Henry’ego Cavilla i rozpoczniemy oczekiwanie na czwartą część. Czy oprócz tego doczekamy się innych interesujących projektów osadzonych w tym popularnym uniwersum?



Dobrą wiadomością jest bez wątpienia premiera gry planszowej Stary Świat, która prezentuje się świetnie. Zbliża się również The Witcher: Official Cookbook, czyli książka kucharska zawierająca przepisy na potrawy znane nie tylko z kart powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, ale także z gier wideo od studia CD PROJEKT RED. Przez dosyć długi czas nie pojawiły się żadne nowe informacje dotyczące projektu, teraz natomiast postanowiono przerwać ciszę.





The Witcher Official Cookbook is coming out on November 21st!



Written by Anita Sarna and Karolina Krupecka of @WitcherKitchen and @NerdsKitchen, the book will take you on a culinary journey across The Continent. The cookbook is not only filled with recipes but also with lore, as… pic.twitter.com/LDp1UtaTAx