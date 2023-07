Miriam Aleksandrowicz nie żyje. Kultowy głos z bajek i animacji

Legenda polskiego dubbingu miała 65 lat.



Nie żyje Miriam Aleksandrowicz, legenda polskiego dubbingu, którą bez wątpienia kojarzą miliony rodzimych widzów. To jej głos mogliśmy usłyszeć w takich produkcjach jak Chojrak – tchórzliwy pies, Król Lew czy Flinstonowie. Kobieta miała 65 lat i bez wątpienia zostanie na długo w sercach wielu fanów kreskówek.





Legenda polskiego dubbingu odeszła w wieku 65 lat



Informacja o śmierci została przekazana przez Związek Artystów Scen Polskich, gdzie aktorka zasiadała w Sekcji Dubbingu oraz została uhonorowana nagrodą za szczególne osiągnięcia. Członkowie organizacji opublikowali wpis o następującej treści:



Poruszeni nagłym odejściem, żegnamy Miriam Aleksandrowicz, aktorkę, reżyserkę teatralną i dubbingową, mającą w swoim dorobku aktorskim i reżyserskim ponad setkę zrealizowanych polskich wersji językowych seriali i filmów animowanych, za co została uhonorowana Nagrodą za Szczególne Osiągniecia w Dziedzinie Dubbingu, członkinię Zarządu nowopowstałej Sekcji Dubbingu ZASP a także oddaną pracy społecznej w Zarządzie Oddziału ZASP w Warszawie.







Reżyserkę teatralną i dubbingową pożegnała również rodzina oraz przyjaciele. Nie zabrakło również ciepłych słów płynących ze strony fanów produkcji, w których kobieta brała czynny udział. Jej głos usłyszeć można we wielu kreskówkach: Chojrak – tchórzliwy pies, Król Lew, Kaczor Donald, Flinstonowie, Kacze opowieści czy Gwiezdne wojny: Wojny klonów.



Osobiście najbardziej kojarzę Miriam Aleksandrowicz z główną postacią bajki Dom zmyślonych przyjaciół pani Foster, którą wręcz ubóstwiałem w dzieciństwie. Nadszedł więc idealny moment, by przypomnieć sobie tę pozycję.



Dla upamiętnienia aktorki zachęcam do obejrzenia wywiadu z nią na kanale Widzę Głosy – znajdziecie go powyżej.



Źródło: wirtualnemedia.pl, Facebook (@zwiazekartystowscenpolskich) / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu odcinek 10: MIRIAM ALEKSANDROWICZ (1957-2023) na kanale YouTube (@WIDZEGLOSY)