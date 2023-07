Zaskoczeni?

Netflix wcale nie taki popularny?

Świat się zmienia, podobnie jak zmieniają się trendy i moda panujące w Internecie. Doskonale pamiętam jeszcze czasy świetności serwisów pokroju MySpace, Grono.net, Fotka.pl i Nasza-Klasa, czy też Gadu-Gadu. Dziś zostały one zastąpione przez zupełnie nowe sieci społecznościowe i komunikatory. Choć dziś może się to wydawać nieprawdopodobne, za jakiś czas przyjdzie zmierz usług takich jak Spotify Netflix . W Hiszpanii widać już na przykład, że Netflix ustępuje innym serwisom wideo. Zwłaszcza wśród młodych.Najnowsze badanie opublikowane przez Omdia, a dotyczące rynku hiszpańskiego dowodzi, że młodzi odwracają się od Netflixa na rzecz innych platform wideo. Co więcej, Netflix wcale nie jest aż tak popularny również w innych przedziałach wiekowych. Niepodzielnie króluje YouTube, co nikogo dziwić nie powinno, choć do tego akurat serwisu już wkrótce może zacząć zniechęcać wojna wymierzona blokerom reklam.Aż 86 procent Hiszpanów w wieku 18-24 lat korzysta z Netfliksa. Nieco mniej użytkuje Free TV (73 procent), a podium popularności zamyka TikTok (71 procent). Następny z kolei Twitch osiągnął wynik na poziomie 57 procent, a czołową piątkę zamyka Amazon Prime (54 procent). Netflix znalazł się poza czołówką.Ciekawie wygląda sytuacja w przedziałach wiekowych 25-34, 35-44 i 45-54, gdzie zestawienie prezentuje się bliźniaczo. Istnieją różnice w udziałach, ale kolejność jest ta sama: YouTube, Free TV, Amazon Prime, Netflix, TikTok. Tak, ludzie w wieku 45-54 odwiedzają TikToka. Szok?Nic dziwnego, że młodzi coraz rzadziej sięgają po Netflix. Serwis staje się coraz droższy, ekskluzywne produkcje oceniane są coraz gorzej, a wprowadzanie zakazu współdzielenia kont raczej nie pomaga w popularyzacji usługi. Nie można zapominać o reklamach , które działają już na terenie kilkunastu krajów.Z drugiej strony, czy Netflix nie powinien być porównywany we wszelkich badaniach wyłącznie z platformami VOD pokroju Amazon Prime Video, Disney+, Max i podobnymi? Czy YouTube i TikTok mogą być w ogóle traktowane jako alternatywy? Niektórzy twierdzą, że tak, bo to wszystko "zjadacze czasu"...Źródło: Omdia