Canal+ kusi potencjalnych klientów. Część seriali udostępniono za darmo

Canal+ ruszył z interesującą akcją, w ramach której odcinki wybranych seriali obejrzeć można zupełnie za darmo. Przy okazji udostępniono także pierwszy sezon dosyć popularnego „Belfra”, więc potencjalni subskrybenci mogą spędzić nieco czasu na testowaniu biblioteki platformy bez potrzeby opłacania abonamentu. Mówimy więc o naprawdę kuszącej propozycji, której warto przyjrzeć się nieco bliżej.





Canal+ rozdaje za darmo pierwsze epizody popularnych seriali



Polacy mają do wyboru mnóstwo platform streamingowych, z których każda pozwala na obejrzenie ciekawych produkcji. Jeśli zaś chodzi o popularność, to pierwsze skrzypce nieustannie gra Netflix posiadający ponad pięćdziesiąt procent zasięgu. Canal+ zajmował natomiast w maju szóstą pozycję, co także można uznać za dobry wynik. Wygląda jednak na to, iż właściciele usługi mają chrapkę na pokaźniejszą widownię. O co dokładnie chodzi?



Okazuje się, że osoby nie opłacające tamtejszej subskrypcji mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pierwszych odcinków wybranych seriali. Co ciekawe – nie trzeba nawet zakładać konta, więc mówimy o zupełnym braku wymagań skierowanych w stronę konsumenta. Wystarczy przejść do karty konkretnej produkcji i wybrać przycisk „Dostępne do obejrzenia”, a następnie kliknąć w dostępny epizod. No dobra, ale które tytuły zostały objęte promocją?



Przede wszystkim warto wspomnieć o serialu Belfer, czyli pierwszym polskim serialu oryginalnym od Canal+ mającym doczekać się niedługo trzeciego sezonu. Właśnie z tej okazji udostępniono możliwość obejrzenia pierwszych dziesięciu odcinków bez dodatkowych opłat. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą kryminalną propozycją opowiadającą o nauczycielu z renomowanej warszawskiej szkoły, to właśnie nadarzyła się idealna okazja.







Uwagę należy zwrócić również na cieszący się sporą popularnością tytuł Emigracja XD, czyli komediową propozycję przedstawiający w krzywym zwierciadle temat emigracji. Otrzymujemy tu historię dwóch przyjaciół mieszkających dotychczas w niewielkim miasteczku, którzy decydują się na zarobkowy wyjazd do Wielkiej Brytanii. Przeżywają tam szereg absurdalnych przygód i próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pierwszy odcinek można teraz obejrzeć za darmo.







Jeśli zaś chodzi o inne bezpłatne propozycje, to ich lista prezentuje się następująco:





Klangor

Powrót

Żmijowisko

Król

Planeta singli. Osiem historii

Kruk. Szepty słychać po zmroku

W większości mówimy o naprawdę uznanych serialach, więc obejrzenie pierwszych odcinków zapewne przyczyni się do kliknięcia przycisku „Subskrybuj” przez wybranych klientów. Nie da się również ukryć, że to dosyć ciekawa promocja – wciąż jest ona niestety bardzo rzadka jeśli chodzi o platformy streamingowe. W niemalże wszystkich przypadkach nie możemy sprawdzić za darmo popularnych seriali – trzeba od razu zapłacić.



