Netflix prezentuje lipcowe nowości. Tych z każdym miesiącem jest coraz mniej

Lista nie wygląda zbyt bogato.



Netflix opublikował właśnie listę nowości, które zadebiutują na platformie w nadchodzącym miesiącu. Użytkownicy mogą liczyć przede wszystkim na liczne powroty, lecz nie zabraknie również nowych filmów/seriali. Postarano się również o polskie akcenty, co z pewnością przypadnie do gustu niektórym członkom społeczności. Nie da się jednak ukryć, że zaprezentowany spis nie robi ogromnego wrażenia. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Netflix ujawnił listę nadchodzących nowości



Ostatnio trudno o znalezienie pozytywnych informacji odnośnie Netflixa – dopiero co dawaliśmy Wam przecież znać o usunięciu najtańszego planu abonamentowego. Poza tym w życie weszły nowe zasady odnośnie do współdzielenia kont z osobami niezamieszkującymi tego samego gospodarstwa domowego. Nie należy również zapominać o implementacji kontrowersyjnych reklam na terenie kilkunastu krajów. Teraz natomiast serwis chce skusić internautów pokazem zbliżających się wielkimi krokami nowości.



Dobra, zacznijmy od seriali. Ucieszą się bez wątpienia fani Prawnika z Lincolna, gdyż niedługo zadebiutuje pierwsza część drugiego sezonu. Będziemy świadkami kolejnych intryg oraz trudnych do rozwiązania spraw. Okazuje się bowiem, że Mickey postanowił zaangażować się w związek z kobietą, która niedługo po tym zostaje jego klientką – została bowiem oskarżona o morderstwo. Premiera już 6 lipca.





Pojawi się również Devil’s Advocate. Mówimy tu o historii adwokata z Kuwejtu, który zgadza się reprezentować kontrowersyjnego klienta – wszystko to pomimo panujących nastrojów społecznych. Tym klientem jest popularny piłkarz oskarżony o zamordowanie żony. Premiera już 13 lipca.



Wzrok należy skierować także na drugą część sezonu trzeciego Wiedźmina, wobec którego widzowie żywią ogromne nadzieje. Za dwa dni doczekamy się premiery pierwszych odcinków, natomiast już za miesiąc przyjdzie nam oglądać kolejne. Chyba trudno będzie przegapić ostatni występ Henry’ego Cavilla w roli Geralta. Premiera już 27 lipca.





Teraz przejdźmy do filmów. Polskim akcentem jest Pan Samochodzik i templariusze, czyli nowoczesne podejście do kultowej produkcji. Netflix przygotował fanom opowieść o historyku sztuki znajdującym średniowieczny krzyż templariuszy i łączącym siły z nietypowymi pomocnikami. Wszystko to w celu odkrycia tajemnic niezwykłego skarbu. Premiera już 12 lipca.



Ciekawie prezentuje się również tytuł Sklonowali Tyrone’a. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Seria niepokojących zdarzeń sprawia, że nietypowy tercet (John Boyega, Teyonah Parris i Jamie Foxx) zaczyna badać złowrogi spisek w swojej dzielnicy”. Premiera już 21 lipca.





Oprócz tego pojawi się kolejna odsłona popularnego horroru z serii Nie otwieraj oczu. Tym samym akcja rozgrywać się będzie w Barcelonie, tuż po tym, jak tajemnicza siła zdziesiątkowała ludzkość. Sebastian będzie walczył o przeżycie i przy okazji przemierzał opustoszałe ulice miasta. Premiera już 14 lipca.





Lipiec to także ciekawe propozycje dla fanów dokumentów. Najgłębszy wdech przypadnie przede wszystkim do gustu osobom interesującym się jedną z najniebezpieczniejszych sportów – chodzi rzecz jasna o freediving. Premiera już 19 lipca.





Jeśli natomiast tęskno Wam już do świątecznego klimatu, to musicie zobaczyć WHAM!, film o kultowym zespole. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Korzystając z archiwalnych nagrań i wywiadów, George Michael i Andrew Ridgeley wspominają karierę w Wham! — od czasów przyjaźni w latach 70. po szczyt sławy w latach 80”. Premiera już 5 lipca.





Jeśli zaś chodzi o anime, to Netflix proponuje Moje szczęśliwe małżeństwo, gdzie spotykamy się z Miyo, której rodzina uważa, że nie jest niczego warta. Dziewczyna udowadnia jednak, że ma niezwykły charakter i zdolności. W tym wszystkim pomaga jej przyszły mąż. Premiera już 5 lipca.





Dostępne kino familijne rozszerzy się chociażby o Superagentki 4. Oficjalny opis produkcji brzmi następująco: „W neofuturystycznej Lusace (Zambia) cztery odważne nastolatki zmieniają się w superbohaterki i razem z emerytowaną tajną agentką próbują uratować świat”. Premiera już 20 lipca.



Poza tym ucieszą się fani niebieskiego jeża, gdyż zadebiutuje także drugi sezon serialu animowanego Sonic Prime. Tym razem stoczona zostanie walka z Radą Chaosu o kontrolę nad potężnym Pryzmatem Paradoksu. Premiera już 13 lipca.





Co ciekawe – przygotowano również szereg produkcji na licencji. Powróci m.in. Spider-Man: Bez drogi do domu (31 lipca) oraz piąty sezon The Good Doctor (13 lipca). Pełną listę nadchodzących tytułów znajdziecie poniżej.





Netflix - lista lipcowych nowości

Tytuły oryginalne:

Za mgłą - COMING SOON

Kto zabił? - COMING SOON

Smoczy Książę: Sezon 5 - COMING SOON

Nieznane oblicze planety: Zaginiona piramida - 03/07/2023

Niedoszły król - 04/07/2023

Tom Segura: Sledgehammer - 04/07/2023

WHAM! - 05/07/2023

Moje szczęśliwe małżeństwo - 05/07/2023

Znów mieć 15 lat: Sezon 2 - 05/07/2023

Prawnik z lincolna: Sezon 2 Część 1 - 06/07/2023

Deep Fake Love - 06/07/2023

Gold Brick - 06/07/2023

Powiększcie mi dom - 07/07/2023

Śmiertelne pożądanie - 07/07/2023

Teściowie poszukiwani - 07/07/2023

Pory roku - 07/07/2023

Nieznane oblicze planety: Zabójcze roboty - 10/07/2023

Mądroboty: Czas na odpowiedź: Sezon 2 - 10/07/2023

19/20 - 11/07/2023

Quarterback - 12/07/2023

Słodkie szaleństwo: Meksyk - 12/07/2023

Pan Samochodzik i templariusze - 12/07/2023

Record of Ragnarok: Sezon 2: Odcinki 11–15 - 12/07/2023

Przetrwają puszyści - 13/07/2023

Rodzina w ogniu - 13/07/2023

Devil's Advocate - 13/07/2023

Sonic Prime: Sezon 2 - 13/07/2023

Too Hot to Handle: Sezon 5 - 14/07/2023

Gotowanie na 5 gwiazdek - 14/07/2023

Królowa piękna z Jerozolimy: Sezon 2 - 14/07/2023

Nie otwieraj oczu: Barcelona - 14/07/2023

Miłosne taktyki 2 - 14/07/2023

Królowa wioski - 15/07/2023

Nieznane oblicze planety: Jaskinia kości - 17/07/2023

(Prawie) legendy Bahía Colorada - 19/07/2023

Najgłębszy wdech - 19/07/2023

Słodkie Magnolie: Sezon 3 - 20/07/2023

Superagentki 4 - 20/07/2023

Sklonowali Tyrone’a - 21/07/2023

Nieznane oblicze planety: Kosmiczny wehikuł czasu - 24/07/2023

Dzienniki kropeluszek - 24/07/2023

Mark Normand: Soup to Nuts - 25/07/2023

Sintonia: Sezon 4 - 25/07/2023

Baki Hanma: Sezon 2 - 26/07/2023

Zaginięcie Lucie Blackman - 26/07/2023

Królowa ciszy: Morderczyni staruszek z Meksyku - 27/07/2023

Paradise - 27/07/2023

Szczęście dla początkujących - 27/07/2023

Today We'll Talk About That Day - 27/07/2023

Wiedźmin: Sezon 3: Część 2 - 27/07/2023

Kapitan Fall - 28/07/2023

D.P.: Sezon 2 - 28/07/2023

Doskonała historia - 28/07/2023

Krawiec: Sezon 2 - 28/07/2023

Jak zostać przywódcą sekty - 28/07/2023

BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-: Sezon 2 - 31/07/2023

Tytuły na licencji:

Uciekaj i strzelaj - 01/07/2023

Zagubione serca - 01/07/2023

Teściowie - 01/07/2023

The Good Doctor - 13/07/2023

Chłopaki mojego życia - 15/07/2023

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - 19/07/2023

Kryzys - 26/07/2023

Obiecująca. Młoda. Kobieta. - 26/07/2023

Spider-Man: Bez drogi do domu - 31/07/2023



Oczywiście powyższa lista może ulec zmianie. Netflix przyzwyczaił już swoich subskrybentów do tego, że w środku miesiąca niespodziewanie mogą pojawić się dotychczas niezapowiedziane filmy/seriale.



Źródło: Netflix / Zdjęcie otwierające: pexels.com