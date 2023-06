Netflix nie jest już liderem streamingu w Polsce. Oto nowy lider

Niespodzianka.

YouTube wyprzedził Netfliksa

"Główną przyczyną spadku udziału oglądalności streamingu na telewizorze w maju jest mniejsza oglądalność serwisu Netflix. Wynik na poziomie 1,6 proc., po raz pierwszy w historii Gauge: Poland, spowodował utratę pozycji najlepiej oglądającej platformy streamingowej na rzecz platformy YouTube"

Króluje telewizja satelitarna

Opublikowano najnowsze informacje dotyczące rynku streamingu w Polsce. Według badania Nielsen The Gauge pozycję dominującą stracił w końcu Netflix. Całościowo udział streamingu w Polsce zmalał w maju 2023 roku względem kwietnia o 0,2 procent i wynosił 6,5 procenta oglądalności.Polacy najchętniej oglądali na ekranach telewizorów YouTube, który miał 1,7 procenta udziałów w oglądalności. Netflix zajął drugie miejsce z wynikiem na poziomie 1,6 procenta. Wpływ na to mogła mieć akcja zakazująca współdzielenia kont poza jednym gospodarstwem domowym.Udział streamingu w Polsce wzrósł o 0,1 procent względem lutego bieżącego roku i aż o 0,6 procent względem stycznia tego roku. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku był wyższy o 0,9 procenta.- podają twórcy raportu Nielsen.Wszystkie platformy poza YouTube i Netflix generowały w maju tego roku 3,2 procenta ruchu. Wśród nich znajdują się HBO Max, Disney+, ShyShowTime oraz Viaplay.W maju tego roku największy udział w oglądalności na telewizorze miała telewizja satelitarna - 34,3 procenta. Kablówka zajęła drugą pozycję z rezultatem 30,6 procenta. Podium zamknęła telewizja naziemna z wynikiem na poziomie 22,8 procent.Dane w zestawieniu stworzono na podstawie panelu telemetrycznego, na który składało się 3500 gospodarstw domowych i 9700 panelistów.Źródło: wirtualnemedia.pl / fot. tyt. Unsplash/Billy Freeman