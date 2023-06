Nowe radio dla kierowców. Radio Yanosik już nadaje

Radio Yanosik wystartowało

"Poza muzyką prowadzący zabiorą kierowców w podróż po świecie motoryzacji, będą przekazywać aktualne porady związane z przepisami czy dbaniem o pojazd. Ciekawym i świeżym pomysłem na rynku jest wprowadzenie audycji naszych felietonistów, którzy będą opowiadać o bezpieczeństwie, nowościach technologicznych, sporcie, wyprawach i bieżących wydarzeniach"

Radio Yanosik - jak słuchać?

Yanosik to aplikacja, którą kojarzy większość osób poruszających się na co dzień własnym samochodem. Popularny "antyradar" od dłuższego czasu nie służy już tylko do zgłaszania zdarzeń na drodze i ostrzegania innych. W aplikacji pojawiła się właśnie kolejna istotna nowość - Radio Yanosik.Twórcy radia postanowili nie komplikować sprawy, a radio zostało wbudowane w appkę na Androida i iOS.Adam Tychmanowicz, twórca Yanosik tłumaczy, że radio powstało, aby nieść pomoc kierowcom. Aplikacja ostrzega kierowców o różnych zagrożeniach na drodze, natomiast radio Yanosik, które jest dostępne w aplikacji, umila podróż, przekazuje wiedzę oraz ciekawostki z zakresu motoryzacji i również informuje o najważniejszych zdarzeniach drogowych.Radio mają tworzyć osoby kochające motoryzację, podróże i przygodę. Stacja dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej, a na antenie znajdziemy współczesne przeboje, jak i największe hity z lat 90-tych.– informuje Adam Tychmanowicz, twórca YanosikOprócz audycji na antenie radia znajdziemy codzienną listę przebojów, na którą można głosować poprzez aplikację.Użytkownicy aplikacji powinni ją zaktualizować za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple AppStore.