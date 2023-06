TVP, TVN i Polsat za darmo w Internecie. Nowy serwis VOD

Za darmo, bez reklam i bez rejestracji.

Darmowa telewizja w Internecie na MEGOGO

OPTYMALNY - 29,99 zł (94 kanały telewizyjne)

- 29,99 zł (94 kanały telewizyjne) MAKSYMALNY - 39,99 zł (121 kanałów telewizyjnych)

MEGOGO - aplikacja

to serwis oferujący wideo na żądanie, który w Polsce wystartował w lutym 2023 roku. Międzynarodowa spółka, założona w 2011 roku w Kijowie na Ukrainie, działa w kilkunastu krajach na całym świecie. Do tej pory z platformy VOD dało się korzystać w ramach jednego z początkowo trzech, a później pakietów subskrypcji. Teraz MEGOGO ponadto kusi Polaków czwartą, darmową opcją oglądania kanałów telewizyjnych w sieci.Na darmowy pakiet kanałów telewizyjnych w MEGOGO składają się łącznie 23 kanały polskie oraz zagraniczne. Na liście są między innymi TVN, Polsat, TVS, TV4, TV Puls, TV Puls 2, WP.tv, Polonia 1, Zoom TV, Stopklatka, Tele5, Sportowa.TV, Music Box Polska, Stars.TV, DW, France 24, Freedom, Blog for Kids in English i Blog DIY in English. Jednym słowem: całkiem sporo tego.Haczyk? Nie ma. Po prostu wchodzisz na MEGOGO na apce mobilnej lub w przeglądarce internetowej i oglądasz. Za darmo, a co najważniejsze bez rejestracji i bez reklam. No i takie coś to ja rozumiem.Obecnie na MEGOGO są dostępne dwa płatne pakiety:W ramach trwającej promocji przez oba da się korzystać przez pierwsze dwa tygodnie za złotówkę. Później ponosi się miesięczną opłatę w wysokości odpowiednio 20,99 złotych (zamiast 29,99 zł) oraz 27,99 złotych (zamiast 39,99 zł).Jak informują przedstawiciele platformy, na MEGOGO jest obecnie 2200 filmów i seriali.Aplikację MEGOGO pobierzecie już z naszej bazy oprogramowania w wersji na urządzenia z systemem Android. Poniżej zamieszczamy też odnośnik do wydania na sprzęt z systemem Windows oraz iOS.Źródło: mat. własny