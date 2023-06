Tak działa i wygląda Paczkomat Pro. Stanął już w kilku miejscach

Czym różni się od standardowego automatu?



InPost zaprezentował światu Paczkomat Pro – zupełnie nowe urządzenie, które ma na celu przyspieszenie procesu odbioru paczek. Konsumenci nie będą bowiem zmuszeni do szukania konkretnej skrytki, automat sam poda przesyłkę. Sporo tego typu sprzętów można spotkać już wewnątrz poszczególnych sklepów sieci Duży Ben, co z pewnością jest miłą niespodzianką dla klientów. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Paczkomat Pro jest już dostępny



Miesiąc temu informowaliśmy Was o zarejestrowaniu marki Paczkomat Pro i prezes firmy (Rafał Brzoska) stwierdził wtedy, że należy spodziewać się innowacji. Trudno jednak było przewidzieć co tak naprawdę ma na myśli, żadne szczegóły nie zostały przekazane do opinii publicznej. Minęło kilkadziesiąt dni i doczekaliśmy się rozwoju sytuacji. O co więc tak naprawdę dokładnie chodzi?



Sieć sklepów Duży Ben stała się beneficjentem ponad 100 urządzeń Paczkomat Pro – czym różnią się od tych standardowych? Chodzi tu głównie o różnicę w zakresie odbierania przesyłek. Paczkomaty Pro posiadają wyłącznie jedno okienko podawcze, co niweluje potrzebę szukania odpowiedniej skrytki czy szukania wzrokiem. Okej, ale co w przypadku, gdy dana paczka przekroczy wagę lub rozmiar obsługiwany przez automat? Sytuację uratuje sprzedawca, którego obowiązkiem będzie przetrzymanie takiego pakunku.



Źródło: InPost



Paczkomaty Pro staną wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. InPost najwidoczniej nieustannie chce poszerzać ofertę dostępnych maszyn. Będzie to możliwe poprzez zmniejszenie ich rozmiarów – tak, by nie przeszkadzały pracownikom/klientom w poruszaniu się po lokalu. Co ważne, liczba tego typu automatów ma stale wzrastać. Jest szansa, iż do końca bieżącego roku staną się one nieodłączną częścią każdej placówki Duży Ben.



Przykładem maszyny jest Parcel Locker WAW01PH, który mieści się w Warszawie przy ulicy Jeziorańskiego 44/LU9.



Źródło: money.pl, InPost / Zdjęcie otwierające: InPost