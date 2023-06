Netflix wypuścił wiedźmińskie piwo. Dojenia marki ciąg dalszy

Co na to fani?



Netflix postanowił nawiązać współpracę z amerykańskim browarem Athletic Brewing, której owocem jest piwo bezalkoholowe inspirowane marką i serialem Wiedźmin – jego premiera odbędzie się dokładnie wtedy, kiedy pierwsza część trzeciego sezonu. Przy okazji zapowiedziano plany stworzenia całej linii napojów nawiązujących do popularnego zabójcy potworów. Zerknijmy na sprawę nieco bliżej, gdyż prezentuje się naprawdę interesująco.





Wiedźmińskie piwo stało się rzeczywistością



Netflix inwestuje sporo pieniędzy w rozwój wiedźmińskiego uniwersum. Nie tak dawno doczekaliśmy się potwierdzenia piątego sezonu serialu, a za kilkanaście dni będziemy świadkami debiutu kolejnych odcinków. Poza tym do Polski zjedzie się obsada produkcji, a część budynków ozdobiły piękne murale. Po drugiej stronie barykady mamy fanów, którzy domagają się po prostu bycia wiernym materiałowi źródłowemu, co ogólnie nie idzie producentom zbyt dobrze.



Promocja tytułu nie rozgrywa się wyłącznie w internecie. Streamingowy gigant zdecydował się na fizyczne wyjście do ludzi, czego skutkiem jest specjalne piwo bezalkoholowe w stylu Helles o nazwie Geralt’s Gold, które zostało uważone przez amerykański browar Athletic Brewing. Jego oficjalna premiera odbędzie się 29 czerwca, czyli dokładnie wtedy, kiedy zadebiutuje pierwsza część trzeciego sezonu serialu. Napój ma oferować odrobinę słodyczy zrównoważonej pikantnym chmielem i lekką goryczką.



Źródło: Athletic Brewery



Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie browaru:



Geralt's Gold to legendarny Helles inspirowany Wiedźminem Netflixa. Nazwany na cześć ukochanego antybohatera, Geralta z Rivii, jest toastem za przeznaczenie i wszystkich, którzy je przyjmują. Jest treściwy i bardzo aromatyczny z nutami cytrusów i kwiatów brzoskwini. Przyjemna słodowa słodycz dopełnia podniebienie i równoważy dynamiczne połączenie chmieli Warrior, Chinook, Centennial i Simcoe. Jest tak intrygujący i gładki jak sam Geralt.



Za sześciopak (jedna puszka ma 335 ml) należy zapłacić 15 dolarów – niestety nie jest prowadzona wysyłka do Polski, więc trudno będzie skosztować geraltowego złota. Poza tym poinformowano, iż w planach jest cała seria limitowanych piw inspirowanych serialem Wiedźmin, przedstawiona powyżej pozycja stanowi dopiero pierwszą propozycję.



Tego typu sposób promocji serialu rzecz jasna nie szokuje, choć fani nie są zbyt zadowoleni, że Netflix czerpie aż takie korzyści finansowe z czegoś, co jest nazywane „zbeszczeszczeniem prozy Andrzeja Sapkowskiego”.



Źródło: Athletic Brewery / Zdjęcie otwierające: Athletic Brewery