Polacy znaleźli sposób na zakaz współdzielenia kont na Netflix

zakazał w Polsce niezgodnego z regulaminem współdzielenia kont z osobami spoza gospodarstwa domowego i utrudnił życie użytkownikom serwisu VOD, którzy korzystali z niego do tej pory jak za darmo. Firma wyciągnęła jednak rękę do osób, dla których Netflix jest zbyt drogi. Zalegalizowanie opisywanego procederu kosztuje dodatkowe 9,99 złotych miesięcznie - tyle bowiem musi zapłacić subskrybent za dodanie do swojego planu osoby, która nie zamieszkuje z nim pod jednym dachem. Cwaniaków jednak nie brakuje i Polacy starają się omijać nowy zakaz. W jaki sposób?



Jak obejść zakaz współdzielenia konta Netflix?

Wygląda na to, że wbrew deklaracjom Netflix ustala lokalizację każdego z użytkowników wyłącznie bazując na jego adresie IP. Daje to całkiem spore do popisu w kwestii nadużyć. Internauci już teraz dzielą się pomysłami na ominięcie blokady, a jednym z nich jest sięgnięcie po VPN. Rzekomo wystarczy włączyć usługę i połączyć wszystkie komputery z tym samym adresem VPN, a Netflix nie dostrzeże oszustwa.



