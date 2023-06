Po fali niskich ocen dla Małej syrenki IMDB zmienił system oceniania

Może to i dobrze?

IMDB zmienia system ocen w ramach walkiz review bombingiem

w wersji aktorskiej to najnowszy film Disneya, wkoło którego nie mogło oczywiście zabraknąć licznych kontrowersji. Te związane są przede wszystkim z osobą czarnoskórej aktorki, która wcieliła się w rolę tytułowej postaci. U niektórych widzów święte oburzenie wzbudziła ciemna karnacja nastolatki, co doprowadziło między innymi do akcji internautów pod hashtagiem #NotMyAriel, protestujących przeciwko "nieudanemu castingowi". Tuż po premierze produkcji w serwisach umożliwiających ocenianie filmów i seriali rozpoczął się tzw., czyli masowe wystawianie Małej syrence najniższych możliwych ocen. Z tego powoduzupełnie zmieniło system ocen.Internauci już dłuższy czas temu nauczyli się nadużywać systemu ocen gier, filmów i całej masy innych wytworów materialnych i niematerialnych, by wyrazić sprzeciw lub krytykę wobec postępowania wielkich korporacji, małych firm i innych podmiotów. Bombardowanie negatywnymi recenzjami dotknęło również małą syrenkę, a stało się tak także na popularnym serwisie filmowym IMDB. Jego administracja postanowiła podjąć działanie.Mała syrenka na IMDB ma obecnie ponad 50 tysięcy ocen, z czego aż 40,1 procent to oceny 1-gwiazdkowe. Jak zapewne się domyślacie, większość została wystawionych nie po to, aby ocenić dzieło, a jedynie dlatego, aby zamanifestować sprzeciw wobec czarnoskórej bohaterce. Mimo to, średnia ocen wynosi... 7,0/10. Dlaczego?