Mężczyzna napadł na sklep. Celował do ludzi pistoletem z kultowych „Kaczek”

Udawał, że dzierży prawdziwą broń.



Na terenie Stanów Zjednoczonych doszło do niecodziennej próby rabunku. Młody mężczyzna zdecydował się bowiem napaść na sklep, lecz zamiast z prawdziwej broni palnej celował do ludzi pistoletem z kultowej gry Duck Hunt, czyli dobrze znanych na naszym biało-czerwonym poletku „Kaczek”. Nikt rzecz jasna nie ucierpiał, a przestępca niedługo po zdarzeniu został zatrzymany przez lokalne służby. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





25-latek dokonał napadu z plastikową bronią



Duck Hunt to gra wydana pierwotnie w 1985 roku na konsolę NES – elementem charakterystycznym był dołączany do zestawu pistolet świetlny. Zapper został wykorzystany we wielu tytułach, lecz w Polsce zapewne kojarzymy go (a raczej mechanikę jego działania) z tytułowych „Kaczek”, gdzie gracz musiał strzelać do wylatujących z wysokich krzewów ptaków. Celowanie do telewizora kineskopowego sprawiało sporo frajdy i bez wątpienia stanowiło urozmaicenie zabawy. To tyle tytułem wstępu.







25-latek zamieszkujący Karolinę Północną pomalował taki pistolet na czarno i postanowił udawać, że dzierży prawdziwą broń palną. Udał się do sklepu spożywczego, a następnie zaczął celować w znajdujących się na miejscu ludzi. Domagał się oczywiście pieniędzy i to akurat mu się udało – pracownik obiektu wyciągnął z kasy 300 dolarów amerykańskich. Przy okazji przestępca zadbał o swoją prywatność, gdyż założył maskę oraz perukę.



Źródło: yorkcountysheriff.com



Nie pomogło to jednak w ukryciu się przed policją. Po ucieczce z miejsca zdarzenia mężczyzna powędrował do kolejnego sklepu i na tamtejszym parkingu został zatrzymany przez lokalne służby – wciąż trzymał plastikowy pistolet w spodniach. Obecnie sprawca znajduje się w areszcie śledczym, gdzie czeka na poznanie swoich dalszych losów. Coś mi się wydaje, że raczej zbyt prędko nie postanowi napaść na bank uzbrojony w Zapper.



Jedynym plusem tego, że 25-latek uzbrojony był w pistolet do Duck Hunt jest to, iż nie miał szans nikogo faktycznie zastrzelić. Nikt więc nie stracił zdrowia czy życia – to chyba najważniejsze.



Źródło: GameSpot, yorkcountysheriff.com / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Duck Hunt (NES) Playthrough - NintendoComplete na YouTube (@NintendoComplete), Wikipedia (domena publiczna)