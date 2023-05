Prom z 1000 astronautami LEGO poleciał w kosmos

Bardzo to… urocze. Bardzo to… urocze.



Grupa europejskich pasjonatów postanowiła wysłać w kosmos 1000 figurek marki LEGO – skonstruowali w tym celu nawet specjalny prom. Specyficzna misja zakończyła się sukcesem, gdyż plastikowi astronauci nie zaginęli po drodze i powrócili na planetę, gdzie mieści się fabryka, która ich niegdyś wyprodukowała. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, gdyż prezentuje się naprawdę intrygująco.





Figurki LEGO dotknęły krawędzi kosmosu



Podbój kosmosu to niezwykle interesujące zagadnienie, czego dowiedzieć możecie się z szeregu świetnych artykułów autorstwa Ani na naszym portalu. Często jesteśmy świadkami poważnych odkryć oraz obietnic miliarderów dotyczących przyszłości ludzkości na innych planetach. Czasami dochodzi natomiast do nieco mniejszych przedsięwzięć, które również są w stanie zachwycić.



Jednym z nich jest bez wątpienia to zrealizowane przez czeskich oraz słowackich pasjonatów (liderem grupy był Tomas Rousek z XTEND DESIGN). Postanowili oni zbudować specjalny prom kosmiczny z otwartym dachem oraz umieścić w nim 1000 minifigurek LEGO wyglądających jak astronauci. Całość (wraz z pasażerami) ważyła około 2,5 kilograma, co okazało się niezbędnym wymogiem do tego, by balon napełniony helem mógł się swobodnie unieść. Jak się finalnie okazało, na jedną trasę przypadło 330 ludzików, więcej bowiem nie zmieściło się w pojeździe. Trzeba było więc odbyć kilka kursów.







Udało się jednak wznieść balony na wysokość 34 km – wtedy balony pękły i rozpoczęło się lądowanie z prędkością do nawet 300 km/h. Oczywiście minifigurkom nic się nie stało, prom został bowiem wyposażony w spadochron. Na szczęście, bowiem mówimy o wyjątkowych ludzikach, które pochodzą z kultowej serii Space Classic produkowanej w latach 1978-1986. Sam projekt jest zresztą częścią kampanii reklamowej LEGO – firma po raz kolejny bowiem promuje swoje zestawy kosmiczne.



Jeśli chodzi o sam lot, to został on rzecz jasna nagrany. Posłużyły do tego dwie kamery – jedna umieszczona została w kokpicie, druga z kolei na froncie platformy. Dzięki temu filmiki przedstawiające wydarzenie są niezwykle urocze. No spójrzcie tylko na te uśmiechnięte twarze plastikowych astronautów!



Źródło: space.com / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Watch 1000 Lego astronauts soar to the edge of space on 'mini space-shuttle' na kanale YouTube (@VideoFromSpace)