Amazon kpi z Netflixa za blokowanie kont. Wytknięto wpis sprzed lat

giggling and tweeting and hoping we don’t do the same — Prime Video UK (@primevideouk) May 25, 2023

Ile kosztuje współdzielenie Netfliksa?

W ostatnim czasie Netflix rozpoczął walkę z nielegalnym współdzieleniem kont także w Polsce. Niezdrowe emocje widoczne w sekcji komentarzy w moim wpisie opisującym to zagadnienie z mojego punktu widzenia pokazują, że problem jest poważny. Niespodziewany cios w nową politykę Netfliksa postanowiła wymierzyć konkurencyjna platforma Amazon Prime Video . Jej przedstawiciele wytknęli tweet sprzed lat.Pamiętacie jak Netflix kilka lat temu obiecywał, że na platformie nigdy nie pojawią się reklamy? O tym zapewnieniu można zapomnieć, jako że Netflix z reklamami sprzedawany jest już w kilku krajach na świecie, a wkrótce trafi również do kolejnych. Ogląda go już ponad pięć milionów osób. To nie jedyna obietnica bez pokrycia, jaką złożyli przedstawiciele najpopularniejszej z platform streamingowych.W 2017 roku Netflix opublikował tweeta o treści, zachęcającym tym samym subskrybentów do dzielenia się kontem z innymi. Od jakiegoś czasu jest to możliwe wyłącznie w obrębie jednego gospodarstwa domowego - dopiero za dodatkową opłatą można je udostępnić komuś z zewnątrz. W kontekście najnowszych wydarzeń... cóż, hasełko słabo się zestarzało. Właśnie ten komunikat przypomniał brytyjski Amazon.Tweet Amazona okraszony jest grafiką, w której pod zapytaniem "kto ogląda?" widnieje ironiczny napis złożony z nazw poszczególnych użytkowników konta "każdy, kto ma nasze hasło <3".Jeden z internautów napisał "Amazon zmiażdżył Netfliksa, lol", na co profil Prime Video UK odpisał: "chichoczemy i tweetujemy w nadziei, że nie pójdziemy tą samą drogą".Jeśli zechcesz udostępnić Netfliksa osobie, która z Tobą nie mieszka, zapłacisz dodatkowe 9,99 złotych za każdą osobę. Tak, są ograniczenia. Plan podstawowy nie pozwala dodać żadnego użytkownika, plan Standard pozwala dodać jednego, a Premium - dwóch. Osoby te dostaną własne konta i hasła, a abonament opłacał będzie użyczający.Źródło: Twitter, zdj. tyt. Canva Pro