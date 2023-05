Netflix prezentuje czerwcowe nowości. Wynagrodzą zakaz współdzielenia kont?

Szykuje się sporo serialowych premier. Szykuje się sporo serialowych premier.



Netflix zaprezentował właśnie filmy i seriale, które już w czerwcu pojawią się na platformie. Początek lata to dla subskrybentów liczne nowości oraz powroty ulubionych produkcji. Liczyć mogą oni na m.in. pierwszą część trzeciego sezonu Wiedźmina oraz szósty sezon Czarnego Lustra. Pełną listę nadchodzących tytułów znajdziecie rzecz jasna poniżej, natomiast teraz przyjrzyjmy się poszczególnym produkcjom nieco bliżej.





Netflix zapowiedział czerwcowe nowości



Netflix ostatnio rozgniewał całą rzeszę użytkowników poprzez ogłoszenie walki ze zjawiskiem współdzielenia kont. Streamingowy gigant chce bowiem, by wszyscy klienci korzystali z platformy zgodnie z obowiązującym od dawna regulaminem i nie udostępniali loginu/hasła osobom niezamieszkującym tego gospodarstwa domowego. Tym samym ogłoszono system dodatkowych opłat oraz jeszcze dokładniejszą weryfikację profili, co niekoniecznie spodobało się konsumentom. Co ciekawe, część naszej redakcji ma nieco odmienne zdanie na ten temat, o czym możecie przeczytać w artykule Maksyma.



Kto wie, może korporacja zatrzyma klientów poprzez zaoferowanie im lepszej jakościowo biblioteki dostępnych treści? Ogłoszone właśnie czerwcowe nowości bez wątpienia przypadną do gustu przynajmniej niektórym internautom. Zacznijmy standardowo od seriali – spodziewać możemy się debiutu pierwszej części trzeciego sezonu Wiedźmina, który już zdążył zostać skrytykowany przez fanów uniwersum. Nie wierzą oni w to, że producenci wzięli sobie do serca zdanie społeczności. Przekonamy się o tym już 29 czerwca.







Po czterech latach powraca z kolei Czarne Lustro, czyli niezwykle uznany serial science fiction. Szósty sezon ponownie przybliży nam ewentualne scenariusze przyszłości i skupi się na problemach powiązanych chociażby z rozwojem technologii. Miejmy nadzieję, że tak długi czas oczekiwania zostanie widzom wynagrodzony naprawdę dobrym show zmuszającym do myślenia. Premiera „już wkrótce”.







Warto też czekać na drugą część sezonu czwartego Turbulencji – będą to finałowe odcinki. Doczekamy się zapewne wyjaśnienia wszystkich wątków powiązanych z pasażerami lotu 828. Fani tej uznanej produkcji raczej nie mogą przegapić wielkiego zakończenia. Premiera już 2 czerwca.







Czwartego sezonu doczeka się również Jeszcze nigdy…, gdzie „Devi i jej przyjaciele w ostatnim roku szkoły muszą poradzić sobie z wyborem uczelni, kryzysami tożsamości i uczuciami które wcale nie bledną”. Tu także zapewne nie zabraknie obecności przywiązanych do bohaterów użytkowników. Premiera już 8 czerwca.







Jeśli zaś chodzi o filmy, to też nie będzie posuchy. Zadebiutuje przede wszystkim Tyler Rake 2, czyli kontynuacji hitu z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. Komandosowi udało się wyrwać szponom śmierci, lecz nie zamierza wieść spokojniejszego życia. Ponownie bowiem podejmuje się niebezpiecznego zadania – tym razem planuje uratować uwięzioną rodzinę bezwzględnego gangstera. Premiera już 16 czerwca.







Przez moje okno: Rozdzieleni to natomiast opowieść o dwójce bohaterów (Raquel i Ares), którzy po rocznej rozłące postanawiają wybrać się na plażę. Film próbuje odpowiedzieć na pytanie „czy ich miłość przetrwa w obliczy przyjacielskich flirtów i nowych kompleksów?”. Premiera już 23 czerwca.







Piękne życie z kolei to historia opowiadająca losy producentki muzycznej, która trafia na młodego rybaka. Okazuje się, że posiada on ukryty talent artystyczny i warto, by go wykorzystał. Mężczyzna musi więc dosyć szybko zdecydować się czy chce pozostać na miejscu, czy wyruszyć w pogoń za sławą i miłością. Premiera już 1 czerwca.







Ciekawie zapowiada się także adaptacja książki Tii Williams o tytule Moda na miłość. Poznajemy tam zwolnioną z hukiem Jennę, która postanawia wrócić do świata mody. Przeszkadza jej w tym jednak niespodziewane zakochanie w uroczym i dużo młodszym współpracowniku. Ten okazuje się być synem jej szefowej, co nie ułatwia sytuacji. Kobieta musi więc szybko zdecydować, czy chce zaryzykować wszystko dla tego tajemnego romansu. Premiera już 23 czerwca.







Oprócz tego przygotowano kilka ciekawych propozycji dla fanów dokumentów. Spodziewać możemy się serialu Arnold (7 czerwca) opowiadającego historię barwnego życia i kariery Arnolda Schwarzeneggera oraz Break Point (19 czerwca), gdzie przyjrzymy się rozwojowi najzdolniejszych tenisistów. Pojawi się również film Jesteśmy idealni (7 czerwca) przybliżający wizerunki osób LGBTQIA+, które stawiają czoła licznym wyzwaniom w codziennym życiu. Zadebiutuje również Nasza planeta 2 (14 czerwca) będąca kontynuacją hitu ukazująca tajemnice naszej planety.



Jeśli zaś chodzi o produkcje na licencji, to Netflix planuje dodać do biblioteki Blade Runnera 2049 (7 czerwca) oraz Big Short (10 czerwca).



Poniżej znajdziecie pełną listę produkcji, które zadebiutują na platformie w przeciągu najbliższych trzydziestu dni. Warto mieć na uwadze, że spis może bez zapowiedzi ulec zmianie – Netflix lubi coś znienacka dodać bądź usunąć.





Lista produkcji oryginalnych:

Czarne lustro: Sezon 6 - JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX!

Delete - JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX!

Celebrytka - JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX!

Dni - 01/06/2023

Piękne życie - 01/06/2023

Turbulencje: Sezon 4: Część 2 - 02/06/2023

Zabójczy temat - 02/06/2023

Valeria: Sezon 3 - 02/06/2023

Odnajdźmy się - 02/06/2023

Zakochany bogacz 2 - 02/06/2023

Królowe Djursholm - 05/06/2023

My Little Pony: Zmieniaj świat: Rozdział 4 - 06/06/2023

Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 3 - 07/06/2023

Arnold - 07/06/2023

Tour de France: W sercu peletonu - 08/06/2023

Jeszcze nigdy...: Sezon 4 - 08/06/2023

Bloodhounds - 09/06/2023

Zasoby Ludzkie: Sezon 2 - 09/06/2023

Tex Mex Motors - 09/06/2023

Świat mnie nie pokona - 09/06/2023

Cudowne tygodnie - 09/06/2023

W moim stylu - 09/06/2023

Karciany morderca - 09/06/2023

Amy Schumer: Emergency Contact - 13/06/2023

The Surrogacy - 14/06/2023

Nasza planeta 2 - 14/06/2023

Tyler Rake 2 - 16/06/2023

Black Clover: Sword of the Wizard King - 16/06/2023

Break Point: Część 2 - 19/06/2023

Zaopiekujcie się Mayą - 19/06/2023

Nie całkiem narwal - 19/06/2023

85 South: Ghetto Legends - 20/06/2023

Break Point: Część 2 - 21/06/2023

Glamorous - 22/06/2023

Czas na rozwód - 22/06/2023

Wyspa Czaszki - 22/06/2023

Puszka Pandory - 22/06/2023

iNumber Number: Złoto Jozi - 23/06/2023

Miłość na pierwszym planie - 23/06/2023

Moda na miłość - 23/06/2023

Przez moje okno: Rozdzieleni - 23/06/2023

Dorwać mordercę: Sezon 3 - 23/06/2023

Król klonów - 23/06/2023

Titans: Sezon 4 - 25/06/2023

Siła i chaos: Nieoficjalna historia „Amerykańskich gladiatorów” - 28/06/2023

Wiedźmin: Sezon 3: Część 1 - 29/06/2023

Ōoku: The Inner Chambers - 29/06/2023

Czy to też ciasto? - 30/06/2023

Nimona - 30/06/2023

Pokémon: Najwspanialsze podróże – Seria: Część 2 - 30/06/2023

Lista produkcji na licencji:

Szpital New Amsterdam - 01/06/2023

Blade Runner 2049 - 07/06/2023

We Are Perfect - 07/06/2023

Big Short - 10/06/2023

Outlander Sezon 7 Część 1 - 17/06/2023

Nikomu ani słowa - 20/06/2023

Synchronic - 23/06/2023



Źródło: Netflix / Zdjęcie otwierające: pexels.com