Co powiecie na komputer uruchamiany klamką do drzwi?

Jeden z użytkowników zdecydował się na prezentację nietypowego sposobu na uruchamianie komputera osobistego. Postanowił on zastąpić tradycyjny przycisk zasilania… klamką do drzwi, co nie tylko brzmi abstrakcyjnie, ale bez dwóch zdań tak też wygląda. Nie da się jednak ukryć, iż mówimy o interesującym oraz kreatywnym przedsięwzięciu – warto więc przyjrzeć mu się nieco bliżej.





Komputer może zostać uruchomiony przy pomocy... klamki



Internet jest pełen kreatywnych projektów, co często udowadniamy pisząc o nich na łamach naszego portalu. Niektóre z nich są ogromne i wymagają poświęcenia sporej ilości czasu oraz cierpliwości, natomiast część można uznać za miłe ciekawostki – raczej nie zrealizowalibyśmy ich w domu, ale miło popatrzeć jak robi to ktoś inny. Do tego drugiego grona bez wątpienia należy tytułowy pomysł.



Kakos1997 postanowił zamieścić na forum Reddit filmik ukazujący to, w jaki sposób przerobił włącznik swojego komputera. Okazuje się, że na miejsce standardowego przycisku włożona została… zdobiona klamka do drzwi. Nie da się ukryć, iż mamy do czynienia z dosyć humorystycznym przedsięwzięciem – taka też była reakcja społeczności. Wiele osób rozbawił pomysł internauty, lecz nie obyło się bez swego rodzaju uszczypliwości.





Sporo użytkowników zwraca uwagę na to, że włączanie komputera w taki sposób jest skrajnie niepraktyczne. Nie chodzi tu tylko o mechaniczną trudność, ale możliwość zaczepienia kabli (czy jakiegokolwiek innego sprzętu) o klamkę. Narażone na niebezpieczeństwo mogą być też małe dzieci oraz koty, które z ciekawości postanowią poruszyć wystającym elementem. Osobiście jestem zdania, że to lekka przesada i czepianie się o szczegóły.



Jeśli zaś chodzi o sam montaż klamki, to zadanie okazało się banalne. Internauta wylutował przewody z wyłącznika zasilania, a następnie zlutował wewnątrz klamki. Przesunięcie jej w dół powoduje stykanie się przewodów w najniższym punkcie, a prąd przepływa wtedy przez punkt styku – tyle. Warto jednak podkreślić, iż takie rozwiązanie nie jest aż tak proste w realizacji we wszystkiego rodzaju obudowach.



Materiał prezentujący działanie mechanizmu znajdziecie powyżej. Nie mówimy tu o odkrywczym i wielkim projekcie, ale bez wątpienia kreatywnym, a także nieco zabawnym.



