Wiedźmin pobędzie z nami dłużej. Netflix zamówił 5. sezon serialu

Netflix potwierdził, że serial Wiedźmin otrzyma 5 sezon. Szczegóły nie są jeszcze znane – wiadomo tylko, iż produkcja ruszy podczas prac na planie zdjęciowym części 4. Streamingowy gigant nie zamierza więc rezygnować z popularnej marki, nawet pomimo wylania przez społeczność wiadra pomyj na poprzednie/nadchodzące odcinki. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, bo z pewnością dotyczy ona dosyć pokaźnego grona internautów.





Netflix potwierdził 5. sezon serialu Wiedźmin



Już w przyszłym miesiącu doczekamy się debiutu kilku epizodów 3. sezonu serialu Wiedźmin, co nie do końca cieszy użytkowników. Wielu z nich obawia się, że ekipę odpowiedzialną za tytuł ponownie poniesie fantazja i wprowadzą wręcz niewybaczalne zmiany względem prozy Andrzeja Sapkowskiego. Niektóre osoby zamierzają jednak obejrzeć produkcję z powodu występu Henry’ego Cavilla, który uważany jest za jeden z niewielu pozytywnych aspektów tegoż tworu. Warto bowiem pamiętać, iż to ostatni występ aktora – w 4. sezonie zastąpi go Liam Hemsworth.



Jak się jednak okazuje, Netflix ma w nosie opinie internautów. Sophie Holland, dyrektorka ds. castingu, udzieliła wywiadu dla portalu Deadline, w którym przekazała następującą informację:



Zaczynamy kręcić sezon 4 z udziałem Liama Hemswortha, potem będzie krótka przerwa, po której rozpoczniemy prace nad sezonem 5.







To chyba dość jednoznaczna wypowiedź wskazująca na to, iż streamingowy gigant oficjalnie zatwierdził 5. sezon kontrowersyjnego serialu. Takie plotki pojawiły się zresztą już w zeszłym roku, kiedy to Netflix miał planować stworzenie jednego sezonu po drugim. Te doniesienia nie znalazły jednak wtedy potwierdzenia w rzeczywistości – aż do teraz.



Widzowie obawiający się o 3. sezon niech więc lepiej ograniczą swój strach, bowiem przed nimi jeszcze wiele przygód Geralta. Osobiście łudzę się, że wyciągnięto chociaż jakieś wnioski i doczekamy się przyzwoitej kontynuacji – chociaż jestem świadomy, iż mogę się na moich nadziejach nieźle przejechać.



Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i trzymać kciuki, by nie było aż takiej tragedii. Przy okazji przypominamy, że 3. sezon serialu Wiedźmin zostanie podzielony na dwie części – pierwsza pojawi się na platformie 29 czerwca, kolejna natomiast 27 lipca.



Źródło: Redanian Intelligence, Deadline / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Wiedźmin – sezon 3 | Oficjalny teaser | Netflix na YouTube (@NetflixPolskaOfficial)