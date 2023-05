Netflix zakazał mi współdzielenia konta. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno

Dla uczciwych to nie problem.

Netflix wczoraj wyświetlił mi taki komunikat

"Potwierdź, że ten telewizor jest w Twoim gospodarstwie domowym. Urządzenia korzystające z Twojego konta Netflix w tej samej sieci co ten telewizor automatycznie staną się częścią Twojego gospodarstwa domowego."

Dostęp do Netfliksa nie jest gwarantowany prawem

Ile kosztuje legalne współdzielenie Netfliksa?

Za korzystanie ze współdzielonego sygnału telewizyjnego grozi więzienie

Para oglądająca Netfliksa. Miejmy nadzieję, że zgodnie z OWU. | Źródło: Canva ProNetflix jest drogi. W ogóle nie mam zamiaru z tym polemizować. Sumaryczny koszt legalnego korzystania z kilku różnych usług z streamingowych jest kosmicznym wydatkiem. Pomyślcie tylko o łącznej miesięcznej opłacie za korzystanie z Netfliksa, Spotify , Amazon Prime Video, HBO Max Disney Plus i nie wiem czego tam jeszcze. Do niedawna młodzież podśmiewała się z osób starszych "przepłacających" za kablówkę. No i kto tutaj teraz przepłaca albo będzie przepłacał, kiedy skończy się El Dorado, polegające na nieregulaminowym współdzieleniu kont?Komunikat na platformie Netflix dotyczący współdzielenia konta i potwierdzenia ustalenia gospodarstwa domowego. | Źródło: mat. własnyPóźniej przeczytałem też, że współdzielenie konta jest dla osób, które ze mną mieszkają i zostałem poproszony o odczytanie maila. W zasadzie to została o to poproszona Ania. Okej, stało się. I co z tego? No nic, nie mam pretensji, bo z Anią postępujemy zgodnie z regulaminem Netfliksa. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić?Niektórzy internauci zachowują się tak, jakby wszystko należało im się za darmo. Darmowe artykuły w sieci, darmowe serwisy VOD - no dobra, ewentualnie takie za ćwierć ceny - co jeszcze? Zupełnie nie rozumiem takiej postawy. Ktoś cwaniakuje i dobrze na tym wychodzi? W porządku, jego sprawa, ale kierowanie ostrej krytyki pod adresem Netfliksa, który kładzie temu kres jest po prostu śmieszne.Kiedy idę do sauny i w regulaminie stoi "wejście w ręcznikach", to nie wchodzę do niej "na waleta", bo uważam, że jak sauna to tylko na golasa. Każdy przed skorzystaniem z danej usługi może zapoznać się z jej regulaminem i stwierdzić, czy jest to usługa dla niego. Powiedzcie mi, czy na biegowych półmaratonach jeździcie rowerem, bo tak Wam się podoba i niespecjalnie podoba Wam się akurat zasada konieczności pokonania dystansu pieszo? A jeśli nie, to dlaczego postępujecie wbrew regulaminowi Netfliksa i tupiecie nogą, kiedy ktoś nie pozwala współdzielić konta z osobami spoza Waszego gospodarstwa domowego? Dlaczego traktujecie to wybiórczo?Współdzielenie Netfliksa jest legalne i bezpłatne, w ramach jednego gospodarstwa domowego. | Źródło: NetflixTak, zgadzam się z tym, że gdy ktoś jest głodny i nie ma zbyt dużo pieniędzy w portfelu, nikt nie może zabronić mu zrzucenia się z trzema kolegami na bułkę. Jeżeli ktoś jednak próbuje porównywać zrzutkę na zakup fizycznego towaru do dostępu do usługi, oferowanej na dodatek w obrębie którejś z platform cyfrowej dystrybucji, to znaczy, że nie rozumie złożoności tego tematu na gruncie prawnym. Tak po prostu. I trudno z nim poważnie dyskutować Netflix nie jest prawem, tylko towarem. Jeżeli nie jesteś w stanie się pogodzić z wysoką opłatą, zagłosuj portfelem i skorzystaj z innego serwisu VOD. Nie ma na nim filmu, który jest na Netfliksie? No trudno, nie obejrzysz go. Tak to już jest. Postawa na zasadzie "należy mi się, bo chcę" cechuje kilkuletnie dzieci.Po pierwsze, zmiana wprowadzona przez Netfliksa nie utrudnia życia uczciwym. Korzystanie z platformy Netflix w krótkiej podróży poza domem jest darmowe.Chcesz udostępnić Netfliksa osobie, która z Tobą nie mieszka? Zapłacisz za to dodatkowe 9,99 złotych, ale... są ograniczenia. Plan podstawowy nie pozwala dodać takiego użytkownika, plan Standard pozwala dodać jednego, a Premium - dwóch. Osoby te dostaną własne konta i hasła, a abonament opłacał będzie użyczający.Polskie prawo, a konkretnie art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, "nagradza" odbieranie programów telewizyjnych udostępnianych w ramach tzw. sharingu (nielegalnie) grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności do roku.A za łamanie regulaminu Netfliksa oczywiście nic nie grozi. Dlatego użytkownicy robią, co im się tylko żywnie podoba… ale już nie długo.Źródło: mat. własny