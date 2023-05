Netflix w swoim stylu: Jaskier zaliczy homoseksualny romans w serialu Wiedźmin

Hm...

Romans Jaskra z Radowidem

"Możemy potwierdzić, że to, co niektórzy z naszych czytelników zakładali dawno temu, jest prawdą. Jaskier jest biseksualny, a jego kochankiem w trzecim sezonie Wiedźmina jest Radowid"

"Być może źle przeczytałem książki, ale nie przypominam sobie, żeby Jaskra pociągali mężczyźni w którymkolwiek momencie"

to jedna z barwniejszych, o ile nie najbarwniejsza, z postaci w wiedźmińskiej sadze wykreowanej przez polskiego pisarza, Andrzeja Sapkowskiego. Znalazło to odzwierciedlenie nie tylko w grach wideo od CD Projekt RED, ale też serialu Wiedźmin, dostępnym na platformie Netflix . Postać uchodząca w uniwersum wiedźmińskim za niesfornego pijaka i kobieciarza w trzecim sezonie serialu Wiedźmin wda się w. Niektórzy fani są oburzeni.Twórcy serialu Wiedźmin wielokrotnie byli oskarżani o przekłamania względem oryginalnej historii, opowiadającej o przygodach. Jak donosi serwis Redanian Intelligence, w nadchodzącym trzecim sezonie superprodukcji Jaskier () ma wdać się w romans z, królem Redanii.- czytamy.Serwis źródłowy przypomina stary casting do roli księcia Radowida z Redanii, który w serialu jest młodszym bratem króla Vizimira. W nagraniu, które zniknęło już z Internetu, Radowid flirtował z Jaskrem, wprawiając go w zakłopotanie. Miał wypowiadać nawet dwuznaczne komentarze, prosząc, aby Jaskier. Podobno scena ta trafi do serialu, a na przestrzeni całego sezonu między Jaskrem i Radowidem pojawi się uczucie, potwierdzone pocałunkiem.Aktor odgrywający rolę Jaskra potwierdził, że Jaskier zakocha się w nowym sezonie Wiedźmina.- podsumował jeden z internautów.Internauci wściekli się, że twórcy serialu próbują "robić geja" z jednego z większych bawidamków. Obrońcy scenarzystów twierdzą, że "przecież Jaskier może być biseksualistą". Druga teza wydaje się dość karkołomna nawet w obliczu istnienia zadania "Spis cudzołożnic" w grze Wiedźmin 3. Tam jedną z dziewczyn, z którymi spotykał się Jaskier okazał się być mężczyzna przebrany za kobietę. Jaskier spotykał się z nim jednak dlatego, że chciał się dzięki temu włamać do pewnego skarbca.Premiera trzeciego sezonu Wiedźmin odbędzie się już 29 czerwca tego roku. Wtedy dowiemy się, na ile rozdmuchane są plotki o orientacji seksualnej serialowego Jaskra.Źródło: Redanian Intelligence