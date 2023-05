Hulajnoga elektryczna wybuchła w mieszkaniu. Nagranie szokuje

Na szczęście nikomu się nic poważnego nie stało. Na szczęście nikomu się nic poważnego nie stało.



Internet wzbogacił się o nagranie ukazujące eksplozję hulajnogi elektrycznej, do której doszło w jednym z londyńskich mieszkań. Jedna osoba została ranna, gdy próbowała ugasić pożar przy użyciu koca, lecz na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Wideo prezentuje się jednak naprawdę groźnie i z pewnością może wywołać niepokój u wielu osób. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Hulajnoga elektryczna wybuchła w londyńskim mieszkaniu



Niejednokrotnie informowaliśmy Was o samozapłonach pojazdów elektrycznych – najczęściej mowa jest rzecz jasna o samochodach. Hulajnogi też potrafią być wadliwe, lecz je najczęściej przechowuje się bezpośrednio w mieszkaniu. Wybuch ich silników może więc teoretycznie spowodować znacznie więcej szkód materialnych. Przekonali się o tym mieszkańcy Wielkiej Brytanii.



Opublikowane nagranie przedstawia przebieg niebezpiecznej sytuacji. Możemy zobaczyć na nim ładującą się w kuchni hulajnogę elektryczną, która w pewnym momencie po prostu zaczyna się mocno dymić i strzelać snopami iskier. Niedługo potem eksploduje i wznieca groźnie wyglądający pożar. Na szczęście właściciel mieszkania znajdował się na miejscu i szybko zareagował – natychmiast wziął znajdujący się niedaleko koc i próbował ugasić ogień. Doznał przy tym lekkich poparzeń.





Samodzielna akcja ratunkowa niestety niewiele zdziałała, więc mężczyzna zadzwonił po straż pożarną. Koniec końców zapanowano nad sytuacją, lecz nie obyło się bez wyrządzenia znacznych szkód materialnych. Koniecznie zerknijcie na powyższy materiał uchwycony przez domowy monitoring – widać tam jednak wyłącznie początek całego zajścia.



Jak się okazuje, tego typu sytuacje nie są w Wielkiej Brytanii rzadkością. Od początku roku doszło w Londynie do eksplozji 12 elektrycznych hulajnóg oraz 48 elektrycznych rowerów. Brzmi to więc dosyć poważnie, choć należy pamiętać, iż nie jest to wystarczający powód, by od razu rezygnować z planów zakupu tego typu urządzeń.



Wiele zależy od wyboru sprawdzonego źródła oraz wysokiej jakości akumulatora/baterii. Miejmy jednak nadzieję, że na przestrzeni kolejnych lat producenci popracują nad zmniejszeniem awaryjności tych elementów.



Źródło: Twitter