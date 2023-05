Już prawie 5 milionów osób ogląda Netflixa z reklamami

To nie mało.

Reklamy na Netflixie

Plan, który okazał się sukcesem

„Od początku tego roku nasza baza reklamodawców wzrosła ponad dwukrotnie. Średnio ponad jedna czwarta naszych nowych subskrybentów wybiera plan reklamowy w krajach, w których jest on dostępny. Siedemdziesiąt procent osób korzystających z tego planu jest w wieku od 18 do 49 lat.”

„Sygnały są obiecujące: zaangażowanie w nasz plan reklamowy jest podobne do zaangażowania w nasze porównywalne plany niezwiązane z reklamami. To bardzo ważne, ponieważ wszystko zaczyna się i kończy na konsumentach.”

Pod koniec minionego roku Netflix udostępnił w niektórych krajach plan subskrypcji z reklamami – plan dość kontrowersyjny, ale gwarantujący dostęp do platformy w niższej cenie. Teraz wygląda na to, że jest on sporym sukcesem. Gigant pochwalił się bowiem właśnie, że już prawieużytkowników z niego korzysta.Plankosztuje mniej, ale wiąże się oczywiście z poważnymi ograniczeniami. Przede wszystkim, w jego ramach na każdą godzinę oglądania Netflixa przypada 4-5 minut reklam w formie spotów trwających od 15 do 30 sekund. Takie spoty pojawiają się zarówno przed, jak i w trakcie odtwarzanych treści, chyba że mowa o nowych oryginalnych filmach Netflixa – wtedy reklamy odtwarzane są tylko przed projekcją.Plan z reklamami poza tym pozwala jedynie na oglądanie treści w 720p, na jednym urządzeniu jednocześnie. Nie umożliwia on ponadto oglądania w trybie offline. Wiele osób się jednak na to wszystko godzi.Netflix udostępnił w listopadzie zeszłego roku plan Basic z reklamami w. Podobno aż jedna czwarta nowych użytkowników platformy w tych krajach decyduje się na subskrypcję tego właśnie planu.To niemalże zdumiewające, że Netflix Basic z reklamami ma już blisko 5 milionów subskrybentów, chociaż jest dostępny od zaledwie. W związku z tym coraz więcej firm chętnie reklamuje się na Netflixie., powiedział Greg Peters, jeden z CEO Netflixa.Póki co plan subskrypcji z reklamami nie jest dostępny. Kiedy możemy spodziewać się jego debiutu? Być może pod koniec tego roku, ale musimy czekać na oficjalne wieści w tym temacie.Osobiście korzystam z Netflixa w planie, ponieważ nie wyobrażam sobie braku możliwości oglądania treści w 4K. Oczywiście, boli mnie to, że plan ten kosztuje już aż. Jest to czystym ździerstwem w porównaniu do cen subskrypcji w innych platformach. Gdy jednak pojawi się plan subskrypcji z reklamami, nie zamierzam się na niego przerzucić. Gdybym chciała oglądać reklamy, włączyłabym telewizor, a na nim Polsat.Źródło: Netflix , fot. tyt. Unsplash/Thibault Penin