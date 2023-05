Ogromna czystka na Disney+. Nie tego oczekiwali subskrybenci

Zniknie szereg oryginalnych produkcji. Zniknie szereg oryginalnych produkcji.



Disney+ planuje pozbyć się z biblioteki wielu oryginalnych filmów i seriali. Już niedługo subskrybenci na własnej skórze odczują brak około sześćdziesięciu pozycji, z których część to prawdziwe perełki. Warto zaznaczyć, iż zmiany wprowadzane są tuż przed rocznicą wejścia platformy na nasz rynek, co raczej nie jest zbyt dobrym sposobem na świętowanie. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej – warto bowiem wiedzieć, czego w najbliższym czasie już nie obejrzymy.





Disney+ usuwa filmy i seriale oryginalne



Niedawno odbyło się dosyć istotne spotkanie z inwestorami, podczas którego Disney przekazał najważniejsze informacje dotyczące rozwoju swojej usługi streamingowej. Dowiedzieliśmy się wtedy o utracie aktywnych użytkowników, planowanej implementacji pakietu z reklamami oraz aktualizacji biblioteki. Nie tak dawno Polacy otrzymali również potwierdzenie, iż nie mają co liczyć na kolejną odsłonę oferty powitalnej pozwalającej na zakupienie rocznej subskrypcji w niższej cenie. Teraz otrzymaliśmy następną porcję negatywnych wiadomości.



Źródło: Disney+



Wygląda bowiem na to, iż Disney+ idzie tropem HBO Max i planuje usunąć szereg oryginalnych treści, które w teorii powinny stanowić stałą część oferowanej zawartości. Tak naprawdę nie do końca wiadomo dlaczego podjęto taką decyzję, lecz już 26 maja możemy spodziewać się solidnej czystki. Obecność niektórych pozycji na liście zdaje się być ogromnym zaskoczeniem, gdyż są to produkcje usilnie przez platformę reklamowane. Jako subskrybenci nie mamy rzecz jasna na to jakiegokolwiek wpływu, więc pozostaje wzruszyć ramionami i ewentualnie zrezygnować z opłacanego abonamentu.





Lista usuwanych tytułów:

Drużyna

Turner i Hooch

Tajne Stowarzyszenie Nicholasa Benedicta

Potężne Kaczory: Sezon na zmiany

Willow

The Making Of Willow

Księżniczka

Dziennik przyszłej pani prezydent

Nic Strasznego

Świat według Jeffa Goldbluma

Marvel: Projekt Bohater

MPower

Na cały głos: Muzyka z Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Gwiazdka

Bis!

Spark Story: Zabłysnąć w Pixarze

Czarna piękność

Chmury

Podbój kosmosu - historia prawdziwa

Wybryki nauki

Timmy Fiasco: Błędy się zdarzają

Rodzina od kuchni

Magiczne wakacje

Howard

Ziemia u Neda

Foodtastic

Kaskader

Ślub jak z bajki

Wolfgang

Pracowite psiaki

Punkt widzenia

Love in the Time of Corona

Wszystko to chłam

Królowie śniegu

Mistrzowie pizzy

Maggie

Dollface

Wyprawa

Strefa skażenia

Y: Ostatni mężczyzna

Pistol

Mały demon

Piękna Ameryka

Podróż do gwiazd

Kto jak nie Nate

Darby i duchy

Harmonious Live!

Roboty naszych marzeń

Kto zmieni świat?

Czworonożna Elita

Gdzie nogi poniosą

Młodzi majsterkowicze

Cudowny świat zwierząt

Wielka ściema

Pentatonix: Dookoła świata w Święta



Trzeba więc przyznać, że spis robi wrażenie i jeśli planowaliście coś z niego obejrzeć, to chyba jeszcze nigdy nie było na to lepszego momentu. Kto wie, może Disney prędzej czy później przywróci te filmy i seriale? Na razie się na to nie zanosi. Przy okazji przypominamy, iż platforma Disney+ wystartowała w Polsce niecały rok temu i obecnie trzyma się całkiem nieźle – wpływ na to ma jednak roczna subskrypcja po niższej cenie, która była oferowana w czerwcu.



Niedługo nadejdzie jej kres – co już zdążyło rozgoryczyć użytkowników.



Źródło: Deadline, gram.pl / Zdjęcie otwierające: Disney+