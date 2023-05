Po 23 latach odnaleziono zaginiony odcinek kultowej kreskówki

Tego to chyba nikt się nie spodziewał. Tego to chyba nikt się nie spodziewał.



Internauci dotarli do specjalnego odcinka kultowego serialu „Johnny Bravo”, który przez ponad dwadzieścia lat uchodził za zaginiony. Mowa tu o epizodzie, gdzie tytułowy bohater komentuje anime „Dragon Ball Z” na prośbę jednego z fanów. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo sprawa jest dosyć skomplikowana i przy okazji niezwykle interesująca.





Odnaleziono zaginiony odcinek serialu "Johnny Bravo"



„Lost media” to termin określający treści nieistniejące, zaginione bądź znajdujące się w posiadaniu wyłącznie garstki osób. Najczęściej dotyczy to filmów, seriali, audycji radiowych, muzyki oraz gier wideo – na YouTube znaleźć można mnóstwo materiałów opisujących to zagadnienie, jak i przedstawiających tego typu perełki biorąc przy tym pod uwagę np. rzadkość ich występowania. Niekiedy dochodzi także do sytuacji, w których coś uchodzącego za nieistniejące/zaginione nagle objawia się opinii publicznej.



To niezwykle rzadkie zjawisko i jeśli do niego dojdzie, to mówimy o prawdziwym święcie dla konkretnej społeczności. Tytułowy odcinek kreskówki „Johnny Bravo” odnaleziono po 23 latach, więc jest to nie lada gratka dla fanów tej kultowej (także i w Polsce) bajki. Od dłuższego czasu próbowano ustalić czy krążący po sieci krótki materiał ukazujący znanego blondyna podkładającego głos pod epizod „Dragon Ball Z” jest w ogóle prawdziwy, a jeśli tak – to co się z nim stało?





Zagadka została rozwiązana przez grupę zagorzałych fanów tematyki „lost media”. Fragment pochodził z nadawanego jedynie w USA spin-offu o nazwie „JBVO: Your All Request Cartoon Show”. Koncepcja tego projektu polegała na tym, że Johnny Bravo czytał listy od dzieci, a następnie do nich dzwonił. Zadawał pytał się, którą bajkę chcieliby obejrzeć, by potem faktycznie odtworzyć wybrany odcinek produkcji i go skomentować. Brzmi nawet zabawnie, prawda?



Odnaleziony epizod skupia się na dziewczynce Jennifer, która chciałaby obejrzeć odcinek anime „Dragon Ball Z”. Odtworzono go w przyspieszonym tempie, natomiast aktor podkładający głos pod Johnny’ego w charakterystyczny sposób zaczął opisywać to, co dzieje się na ekranie. Spin-off nie cieszył się zbytnią popularnością, więc do „naszych czasów” nie zachowało się zbyt dużo ujęć z tego przedsięwzięcia – zwłaszcza że Cartoon Network nie udostępniło odcinków w żadnym miejscu, także na DVD czy VHS. Dlatego też tytułowe odkrycie (nagłośnione przez internautę LSuperSonicQ) należy uznać wręcz za niebywałe.





AFTER 23 YEARS, THE DRAGON BALL Z EPISODE OF JBVO HAS BEEN FOUND!



Huge thanks to @SandersPlanets and Jerico for the episode, very funny segment! https://t.co/PSiwcjfDK3 pic.twitter.com/pmtZ16OGba — LSuperSonicQ (@LSuperSonicQ) May 14, 2023

Sporo użytkowników zgłaszało, że w dzieciństwie widziało powyższy odcinek i mogli wręcz przysiąc, iż faktycznie był emitowany. Jak się okazało – mieli rację. Zapewne to nie ostatni raz, gdy ktoś odnajdzie coś uchodzącego za zaginione.



Źródło: Twitter / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu "Johnny Bravo | Genie of the Toaster | Cartoon Network" na kanale Johnny Bravo na YouTube