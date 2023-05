Serial od Netflixa przyczynił się do uratowania porwanego dziecka

Kayla Unbehaun została odnaleziona po sześciu latach od zaginięcia. Dziewczynkę rozpoznał jeden z amerykańskich sklepikarzy, który wcześniej oglądał serial Netflixa, gdzie poruszono temat porwania właśnie tego dziecka. Powróciło ono bezpiecznie do domu i nie da się ukryć, że mówimy o niezwykłej oraz wyjątkowej historii. Warto więc przyjrzeć się jej bliżej, zwłaszcza że ma ona dosyć silny związek z popularną platformą streamingową.







„Niewyjaśnione historie” to dosyć popularny serial oryginalny Netflixa, który doczekał się już trzech sezonów. Odpowiadają za niego producenci kultowego „Stranger Things”, więc mówimy o naprawdę jakościowym projekcie – na łamach każdego z odcinków możemy zapoznać się ze szczegółami niewyjaśnionych zaginięć, szokujących morderstw czy też paranormalnych spotkań. Dziś interesuje nas wyłącznie ostatnia część trzeciego sezonu o nazwie „Rodzice porywacze”.



Przedstawiono tam głównie historię dwójki zaginionych dzieci, lecz przez 39 minut materiału zdążyły przewinąć się także inne przypadki. Jednym z nich jest właśnie ten tytułowy – Kayla Unbehaun została w 2017 roku uprowadzona przez matkę, która przez dłuższy czas nie sprawowała już nad nią opieki. Przez sześć lat trwały poszukiwania wtedy 9-letniej dziewczynki, w które najbardziej zaangażowany był jej ojciec. Niedługo przed zaginięciem wygrał on sprawę dotyczącą przyznaniu mu pełnej opieki nad córką.



Pewnego razu Ryan (ojciec) poszedł odebrać córkę z wycieczki na kemping (wybrała się tam z matką, która mogła czasami się z nią widzieć), lecz okazało się, że stamtąd nie wróciła. Wszystkie próby odnalezienia dziecka zakończyły się fiaskiem, aż w końcu doczekaliśmy się niezwykle szczęśliwego obrotu spraw. Kayla została niedawno zauważona w jednym ze sklepów w miejscowości Asheville znajdującej się w stanie Karolina Północna na terenie Stanów Zjednoczonych.





NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT