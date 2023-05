Disney+ ma złe wieści dla Polaków. To koniec atrakcyjnej oferty

Tańszego abonamentu nie będzie. Tańszego abonamentu nie będzie.



Przedstawiciele platformy Disney+ potwierdzili doniesienia o zakończeniu atrakcyjnej oferty. Osoby korzystające z promocji przygotowanej rok temu nie mogą bowiem liczyć na tańszą subskrypcję – pozostaje więc przedłużenie abonamentu na standardowych zasadach. Nie da się ukryć, że jest to wiadomość mogąca mieć wpływ na liczbę aktywnych klientów usługi. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Disney+ zawiódł polskich konsumentów



Niedługo minie rok od momentu debiutu Disney+ na terenie naszego kraju – platforma spotkała się raczej z pozytywnym odbiorem i radzi sobie całkiem nieźle. Czynników wpływających na taki stan rzeczy jest sporo, za jeden z nich uznać bez wątpienia należy ofertę powitalną. Polscy konsumenci mogli bowiem zyskać 12-miesięczny dostęp do serwisu w cenie ośmiu miesięcy (229,90 zł). Wiele osób zdecydowało się na skorzystanie z promocji.



Nie da się ukryć, że część z nich liczyła na jej przedłużenie. Okazuje się natomiast, iż Disney nie ma dla takich użytkowników zbyt dobrych wieści. Zaczęli oni otrzymywać specjalne e-maile z informacją o możliwości skorzystania z usługi za 28,99 zł miesięcznie. Dopiero po miesiącu będzie opcja ponownego przejścia na roczny pakiet, ale w standardowej cenie 289,90 zł. Oczywiście to także nieco tańsza propozycja, ale nijak ma się do oferty sprzed roku.



Redakcja portalu wirtualnemedia.pl skontaktowała się z polskim oddziałem Disney+ i wszystko stało się jasne – nie jest planowany powrót promocji „12 miesięcy w cenie 8”. Taka informacja z pewnością nie należy do najbardziej pozytywnych, zwłaszcza w oczach tych osób, które wykupiły dostęp do platformy zanim ta na dobre zagościła w Polsce.



Kto wie, może w przyszłości się to zmieni? Na razie się na to nie zapowiada i osobiście jestem ciekaw czy w czerwcu mocno zmieni się liczba aktywnych subskrybentów. Pokaźne grono użytkowników będzie musiało bowiem podjąć decyzję czy chce przejść na pakiet miesięczny. Trochę czasu jednak do tego momentu zostało, ale już teraz warto zdawać sobie sprawę ze zmian.



Koniecznie więc sprawdźcie czy otrzymaliście specjalne wiadomości informacyjne. Dajcie również znać w komentarzach co o tym wszystkim sądzicie, i czy planujecie zostać na dłużej z Disney+.



